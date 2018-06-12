Пожар избухна в ресторант на Златните

Предполагаемата причината за инцидента е късо съединение в електрически ключове за осветление

Около 06:05 часа на 11 юни, е постъпил сигнал за пожар в ресторант, намиращ се в к.к. Златни пясъци. Предполагаемата причината за инцидента е късо съединение в електрически ключове за осветление.

Унищожени са шкафове, хладилници и хладилни витрини,телевизор, кафе машини, компютри, електрически кабели, музикални инструменти, осветителни тела, подпокривна конструкция, опушени са 150 кв. м стени.