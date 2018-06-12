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    14:35 | 12 юни | 2018
         от  ВарнаУтре
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    Пожар избухна в ресторант на Златните
    14:35 | 12 юни | 2018
         от  ВарнаУтре
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    Пожар в МБАЛ Св. Анна (1)

    Предполагаемата причината за инцидента е късо съединение в електрически ключове за осветление

    Около 06:05 часа на 11 юни, е постъпил сигнал за пожар в ресторант, намиращ се в к.к. Златни пясъци. Предполагаемата причината за инцидента е късо съединение в електрически ключове за осветление.

    Унищожени са шкафове, хладилници и хладилни витрини,телевизор, кафе машини, компютри, електрически кабели, музикални инструменти, осветителни тела, подпокривна конструкция, опушени са 150 кв. м стени.

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