Няколко района във Варна без ток днес

Причината е извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията

Няколко района във Варна ще са с прекъсване в електрозахранването днес – 19 юни – вторник. Причината е извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия.

– от 09:00 ч. до 16:00 ч. – ул. Антон Неделчев 28, 30, 32, 34, 36; ул. Георги Мамарчев 1; ул. Доспат 23; ул. Ивайло 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 61, 63, 66, 68; ул. Кап. Райчо Николов 39, 41, 43, 51; ул. патриарх Евтимий 37, 39, 41, 70; ул. Средна гора 18, 22, 26; ул. Стара планина 30, 32, 34, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70; ул. Трайко Китанчев 14, 17; ул. Хан Маламир 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50; ул. Цар Иван Срацимир 18, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 62.

– от 13:00 ч. до 17:00 ч. – ул. Отец Паисий № 33, 35, 37, 39; ул. Петър Берон № 8, 9, 10, 11, 12, 14; ул. Васил Априлов № 8, 9, 10, 11, 12, 14; ул. Петко Ю. Тодоров № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39; ул. Пенчо Славейков № 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38; ул. Гоце Делчев № 11, 25, 26, 27, 29.

– от 09:00 ч. до 14:00 ч. – бул. Ген. Колев 82 А, Б, 84, 86 А, Б, 88 А, Б, 92; ул. Драва Соболч 1 А, Б, В, 3 А, Б, В, 5 А, Б, В, 7 А, Б, В; ул. Драва Чех 2 А, Б, В; ул. Чаталджа 14 А, Б, В, 16, 20 А, Б, В.

– от 09:00 ч. до 17:00 ч. – част местност Ваялар.