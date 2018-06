Във Варна представят книга със завладяващите истории на черноморските ни фарове

ДП „Пристанищна инфраструктура“ събира на едно място завладяващите истории на българските черноморски фарове. В емблематичния Дом на моряка в гр. Варна днес, 20 юни, от 17,30 ч. ще бъде представена книгата „Фаровете и другите средства за навигационно осигуряване по българското черноморско крайбрежие (1878 – 2018 г.)“„Lighthouses and other means of navigation support along the Bulgarian Black Sea Coast (1878-2018)”. За част от тайнствата на светещите кули, за тяхното построяване и грижа през годините, ще Ви разкажат генералният директор на ДППИ Ангел Забуртов и авторите – журналистът Атанас Панайотов, посветил голяма част от работата и трудовете си на пристанищното дело, и Мариана Кръстева, директор на Военноморския музей във Варна.

Озаряващите светлини на българските черноморски фарове ще „проблеснат“ на цели 240 страници. Читателите ще научат любопитни факти за най-старите ни навигационни съоръжения, за да останат завинаги запленени от тяхната внушителна история, красота и технически параметри. Книгата ще им разкаже за емблематичния фар с лика на „Св. Николай Чудотворец“ във Варна, за фара на нос Калиакра, впечатляващ със силната си вдаденост в морето и с отвесните си скали, за фара на нос Емине – един от най-стратегическите морски фарове в Черно море, за най-северния български фар, разположен на най-източната точка на България – Шабленският фар и т.н. Представени са и т.н. съвременни фарове на XXI век – бреговите центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването в Бургас и Варна. Двуезичното издание представя всички съоръжения за навигационно осигуряване, насочване и регулиране на движението по българското черноморско крайбрежие, плавателните канали и пристанищните акватории в по-голяма от всички досегашни публикации пълнота.

От средата на 1909 г. вече всички морски фарове и навигационни знаци по българското Черноморие са под грижата на българската държава. По това време вече са построени фаровете на н. Шабла, н. Калиакра, н. Галата, н. Емине, о-в Св. Иван, о-в Св. Анастасия, фаровете в Бургас и Варна. В периода 1910 – 1939 г. в България се строят нови фарове в Евксиноград, Маслен нос, н. Св. Атанас, Несебър, Поморие, Царево, Ахтопол, Созопол. През 1928 г. е изготвена програма за модернизиране на всички фарове по нашето Черноморие. Част от тях се стопанисват от ДППИ.

Тайнствени и загадъчни, величествени и респектиращи, символи на човешката цивилизация и напредък, на сигурността и благополучието, на очакването, надеждата и романтиката, светещите кули винаги са привличали любопитството на малки и големи. Книгата разказва за миналото и настоящето на светлинните ни знаци и отправя устремен поглед към бъдещето, защото… „докато има мореплаватели, морските фарове ще продължават да светят“.