Представят 67 филма на Международния кинофестивал „Карантината” във Варна

Прожекциите са с безплатен вход

Четвъртото издание Международен Кинофестивал „Карантината” ще се проведе от 10 до 14 юли на плажа пред едноименното рибарско селище Карантината в кв. Аспарухово във Варна. В пет фестивални вечери, зрителите ще видят 67 късометражни филма в жанровете: игрален, документален, анимация, експериментално кино. Селекцията е направена сред повече от 3500 филма от 118 страни. За поредна година „Карантината” дава път на млади кинотворци от цял свят. Много от авторите ще направят своя дебют на фестивалната сцена във Варна. Тази година ще бъдат показани филми от Малта, Сингапур, Мексико, Южна Корея, Иран, Малайзия, Бразилия, Исландия както и кинопродукции от традиционно силно представените държави Испания, Франция и Италия. В програмата са и два български филма.

Вече четири издания „Карантината” се организира и провежда изцяло и само на доброволни начала. Няма входни такси и не се продават билети. Организатор на събитието е Школа “Дедал” Варна.

Международният кинофестивал „Карантината” е част от интернационалната фестивална общност Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE) и е носител на EFFE Label 2017-2018, който се присъжда на фестивали, придържащи се към високо художествено качество и имат значително влияние на местно, национално и международно ниво.

Откриването на фестивала е утре, 10 юли, от 21 часа с документалния филм „The Last Fisherman” от Великобритания. И тази година ще се спази традицията фестивалът да се открие с филм на екологична тема, разглеждаща проблеми сходни с тези на рибарско селище “Карантината”.

Сред интригуващите заглавия са френския филм „Delectable You”, в който във второстепенна роля ще видим легендата на световното кино Catherine Deneuve . В друг френски филм “I Wanted to Tell You” в главна роля ще гледате Samy Naceri – актьор популярен у нас от филмите на Люк Бесон “Такси”. На варненска сцена отново ще можете да видите най-новият филм на популярния италианския режисьор и актьор Adelmo Togliani. Той беше гост на фестивала преди 2 години. Авторът пристига специално за фестивала да представи филма пред варненска публика. България ще участва с два филма. Първият – „Последните 2 дни” на реж. Димитрис Георгиев, като в главните роли ще видите Маргита Гошева и Велислав Павлов. Втория филм е “Моята истина” на Стефани Райчева.

В съпътстващата програма ще бъде представен видео арт проекта WOW: We Are One World. 92 филма с по-експериментален характер ще бъдат разделени на 4 прожекционни блока, представящи концепциите на 7 международни куратора. Дневните прожекции започват в петък (13-и юли) от 15:30 часа и събота (14 юли) 14:30 часа в Школа Дедал.

По традиция ще бъде осигурен безплатен транспорт до сцената на фестивала и обратно след на прожекциите. Всички филми са с български субтитри, а входът е свободен. Тръгването от Варна ще става от сградата на стоматологията на бул. Съборни 24 всеки фестивален ден от 19 до 20 часа, а връщането от рибарско селище „Карантината“ – от 23.00 до 00.00 часа.

Четвъртото издание на Международен кинофестивал „Карантината” се осъществява с подкрепата на „Солвей Соди” АД, America for Bulgaria и съфинансиран от Фонд „Култура” на Община Варна. Спомоществователи на фестивала са Passat Press , Пластхим-Т АД, Еко Той, Anukk studio и ОЦОСУР ( Public Environmental Center for Sustainable Development).