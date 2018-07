Варна домакин на Международна киноложка изложба

Международна киноложка изложба – FCE CACIB правят в Морската градина във Варна до Пантеона на 28 и 29 юли от 18 часа. Организатор е Федерацията по кинология за Европа ТЕРРА ТАНГРА.

Участниците, състезавали се и в двата дни на изложбата, ще премерят сили за Купа „Черно море“. Призовите награди са осигурени от частни дарители.

При предварително записване, до 26 юли, включително, таксата за участие е в размер на 40лв или евровата им равностойност за едно куче, за всеки ден от събитието, и ще се приема от организаторите на мероприятието, на мястото на провеждане.

Конкурси в Best in show:

Най-добра двойка/ Best pair – участват мъжко и женско куче от една порода на един собственик, на възраст над 9месеца;

Най-добра развъдна група/ Best breeding group – участват най-малко три кучета, от една порода, произведени от един развъдник;

Най-добър производител/ Best producer – представят се мъжко или женско куче с неговото потомство, минимум от две майки /за мъжкото/ или двама бащи /за женското/. Сред потомците трябва да има кучета от двата пола. Участват от 3 до 5 потомци.

Конкурси за Хендлери:

Дете с куче/ Child with a dog – за деца от 7 до навършени 13 години.

Млад водач/ Best junior handler – за младежи от 13 до 18 годишна възраст.

Професионален водач/ Proffesional handler – за професионални водачи над 18 годишна възраст.

Всички кучета, записани за участие в конкурсите,трябва да са преминали оценка в ринг и тя да е минимум “Добър”. Tитла САС се присъжда във всеки от класовете: междинен, открит, работен и шампиони. За придобиване на титла Шампион на България са необходими три /3/ титли CAC. В случай, че кучето е шампион на друга държава, за титла Шампион на България е необходима една титла CAC. Същите условия са валидни и за кучетата от клас “Млади”, за които се присъждат титлите JCAC, BJCAC и JCH.