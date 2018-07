Варненско училище въвежда професионални сертификати от Google в учебния процес

Варненската гимназия по информационни технологии “Антоан дьо Сент-Екзюпери” от 15 септември започва да интегрира в обучението си най-новата професионална образователна програма Google IT Support Professional, съобщиха за Moreto.net от училището.

Специфичното за нея е, че е създадена изцяло от хора работещи в Интернет гиганта с цел адекватна подготовка спрямо технологичните промени в близките години. Обучението обхваща пет сертификационни нива – Technical Support Fundamentals, The Bits and Bytes of Computer Networking, Operating Systems and You: Becoming a Power User, System Administration and IT Infrastructure Services, IT Security: Defense against the digital dark arts. Всеки успешно преминат модул приключва с издаване на електронен сертификат, подписан и валидиран от тестовата система и мигновено включване към електронното портфолио на учениците.

В съвременния пазара на труда, професионалистът по компютърна поддръжка е един от най-търсените поради изключителната му когнитивна гъвкавост и умението за разрешаване на комплексни проблеми в бързо развиващата се технологична среда при нарастваща конкуренция. Неговите знания подпомагат всяка една организация да припознае своето технологично бъдеще, като реалност. Облачни услуги, киберсигурност, мрежово осигуряване, виртуализация, изкуствен интелект са малка част от темите, които ще се дискутират с бъдещите ИТ специалисти.

Преподавателите от иновативната гимназия, които ще адаптират към училищната среда съдържанието, споделят че процеса е почти естествен поради дългогодишния им опит и сертификатна подкрепа, която имат. От 2015 година Частно езиково училище и детска градина ”Малкият принц” и IT гимназия “Антоан дьо Сент-Екзюпери” работи изцяло с дигиталните инструменти на Google предоставени за образованието със собствена потребителска администрация и Cloud приложения.