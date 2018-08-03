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    10:25 | 3 август | 2018
         от  ВарнаУтре Спорт
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    Спартак с 23 футболисти за новия сезон
    10:25 | 3 август | 2018
         от  ВарнаУтре Спорт
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    Спартак 1918

    Вижте на кои играчи ще разчита треньорът Енгибар Енгибаров

    Стана ясна групата на Спартак за новия сезон. За мачовете в Трета лига – Североизточна група Енгибар Енгибаров ще разчита на 20 полеви футболисти и трима вратари.

    В родното гнездо се завръщат вратарят Иван Атанасов и нападателят Георги Бербенков, които идват от Лудогорец и Тополи, както и вратарят Митко Недев.
    Другите нови попълнения са бившите защитници на Лудогорец Иван Великов и Атанас Карачоров, левият бек от Балчик Стефан Иванов, халфовете Валентин Веселинов, който се завръща при спартаклии от Балчик, и Николай Петров, както и външните полузащитници Виктор Георгиев и Даниел Димитров. Двамата са привлечени съответно от Добруджа и Калиакра.

    С отбора се разделиха Вилиян Денчев, Георги Щерев, Симеон Симеонов и Тодор Радомиров.

    Групата от 23-ма футболисти:

    Вратари: Иван Атанасов, Калин Дянков, Митко Недев

    Защитници: Боян Илиев, Александър Йовчев, Иван Великов, Атанас Карачоров, Стефан Иванов, Георги Гушлев

    Халфове: Николай Петров, Валентин Веселинов, Васко Боев, Тодор Маринчев, Милен Николов, Даниел Димитров, Благовест Гачев

    Нападатели: Илиян Неделчев, Иво Михайлов, Виктор Георгиев, Ивайло Русев, Десилав Дяков, Мартин Костов, Георги Бербенков

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