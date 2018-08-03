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    18:45 | 3 август | 2018
         от  ВарнаУтре
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    Училищата във Варненско с близо 400 свободни места за осмокласници
    18:45 | 3 август | 2018
         от  ВарнаУтре
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    ученици, класна стая, училище

    Близо 400 са свободните места в училища във Варненско за завършили основно образование. Списък с учебните заведения, в които има непопълнени паралелки публикува Регионалното управление по образованието след приключилото трето класиране за прием, съобщи Moreto.net.

    Незаети места освен във Варна има в Синдел, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Михалич, Стефан Караджа, Червенци, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Медовец и други населени места в областта. Свободни позиции има предимно в професионални гимназии.

    Във Варна непопълнени места има основно в паралелки, свързани с корабостроенето, корабоводенето, строителството, химическата промишленост, електронната и транспортна техника, озеленяването и други.

     

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