Хиляди домакинства без ток днес

Без ток във вторник остават хиляди абонати във Варна и областта, предупреждават от Енергото. Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия следните районите остават без ток днес:

От 09:00 ч. до 16:00 ч. днес гр. Варна – ул. Александър Дякович 1, 2, 3, 6, 18; ул. Балик 1, 4, 6, 8; ул. Бачо Киро 26, 28; ул. Бузлуджа 13, 15, 17, 19; ул. Дебър 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54; ул. Кавала 22, 24, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 46, 48, 50; ул. Каварна 3, 4, 5, 6, 8; ул. Козлодуй 13, 15, 19, 21, 23; ул. Крали Марко 1, 4, 5, 7, 11, 19, 21, 24, 25, 26; ул. Марица 3, 4, 6, 7, 10, 12; ул. Поп Богомил 5, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 22, 24, 37; ул. Цариброд 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66.

От 09:00 ч. до 17:00 ч. днес гр. Варна, р-н Бриз, р-н Бриз юг, част от ул. Арх. Геро Геров, част от ул. Василаки Пападопулу, част от ул. Д-р Борис Окс, част от ул. Д-р Владимир Смоленски, част от ул. Д-р Иван Теодоров, част от ул. Кирил Йорданов, част от ул. Параскев Казски, част от местност Св. Никола.

От 09:00 ч. до 16:00 ч. днес гр. Варна – ул. Драган Цанков № 14-22; ул. Драгоман № 2-22; ул. Петър Парчевич № 2-9; ул. Шейново № 1-10; ул. Шипка № 13-23.

От 09:00 ч. до 12:00 ч. днес гр. Варна – ул. Ал. Малинов 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Иларион Макариополски 24; бул. Княз Борис I 47, 49, 51, 53; ул. Марко Балабанов 4, 8, 10, 12, 14, 16.

От 09:00 ч. до 12:00 ч. днес гр. Варна – ул. Ал. Малинов 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 21, 23; ул. 27-ми Юли 20, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 44, 46; ул. Иларион Макариополски 15, 20 А Б, 21, 23, 25, 28, 30; бул. Княз Борис І 39, 43 А, Б, 53 ул. Марко Балабанов 1, 3, 5, 7, 9, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35; бул. Сливница 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 .

От 09:00 ч. до 13:00 ч. с. Партизани.

От 08:30 ч. до 16:30 ч. между с. Езерово и местност Клисе Баир – фирмите: Екоинвест, Булрем, Енергоремонт, Оранжерии Игнатиево, Трансстрой.

Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия токът ще бъде спрян в района на:

В периода 13.08.2018 г. – 17.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч. с. Осеново, ВЗ Осеново в общ. Аксаково.

Днес от 08:30 ч. до 17:00 ч. гр. Варна – ул. „Петко Ю. Тодоров“, ул. „Под игото“, ул. „Подвис“, ул. „Прилеп“, ул. „Радост“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Роза“, ул. „Ружа“, ул. „Свобода“, ул. „Синчец“, ул. „Секвоя“, бул. „Сливница“, ул. „Странджа“, ул. „Страхил Войвода“, ул. „Струга“, ул. „Тодор Радев Пенев“, ул. „Топола“, ул. „Трепетлика“, ул. „Фантазия“, ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Хан Кубрат“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Цанко Дюстабанов“, ул. „Черешово Топче“, ул. „Чинар“, ул. „Юрий Венелин“, ул. „Яне Сандански“; кв. „Младост“, кв. „Трошево“, кв. „Възраждане“, Морска градина (крайбрежната алея от морска гара до под кръговото в кв. Бриз), с. Аврен, с. Войводино, с. Николаевка, с. Неофит Рилски.

Днес от 09:00 ч. до 17:00 ч. гр. Варна – част местност Траката, част от местност Ваялар, част от местност Св. Никола, част от местност Акчелар, част от местност Голямата могила, част от местност Коджа тепе, част от местност Средна трака, част от ул. 2-ра, част от ул. 8-ма.

В периода 02.08.2018 г. – 14.08.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. гр. Варна – част от ул. Албена, част от ул. Ал. Кръстев, част от ул. Димитър Димов, част от ул. Добри Христов, част от ул. Кастрица, част от ул. Пеньо Пенев, част от ул. Св. Георги, част от ул. Тюркоаз, част от ул. Христо Каварналиев, част от ул. Цар Борис III, част местност Виница Север, част от местност Розмарин.

В периода 01.08.2018 г. – 31.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч. селата Венелин, Садово, Казашка река, Синдел, Юнак, Дъбравино, Житница, Падина, Добрина, Манастир, Аврен, Горен чифлик, Цонево, Гроздьово и контролно-техническия пункт Горско Стопанство Провадия – Вилна зона.

В периода 02.08.2018 г. – 14.08.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. гр. Варна – част от ул. Албена, част от ул. Ал. Кръстев, част от ул. Димитър Димов, част от ул. Добри Христов, част от ул. Кастрица, част от ул. Пеньо Пенев, част от ул. Св. Георги, част от ул. Тюркоаз, част от ул. Христо Каварналиев, част от ул. Цар Борис III, част местност Виница Север, част от местност Розмарин. Прекъсването ще бъде само в делничните дни за посочения период.

В периода 06.08.2018 г. – 14.08.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. гр. Варна, кв. Виница – част от ул. Ангел Главчев, част от ул. Мария Бацарова, ул. Младежка, местност Дъбравата, част от ул. Найден Райков, част от ул. Полк. Милко Железов, част от ул. Сава Геренов, част от ул. Св. Теодор Стратилат, част от ул. Цар Борис III, част от ул. Морска звезда. Смущенията ще бъдат само в делничните дни за посочения период.