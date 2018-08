16 август е Световен ден на „Обичам те”

На днешния 16 август по целия свят се отбелязва Международният ден на думите „Обичам те!“. Не се притеснявайте да ги изричате, а ако искате да бъдете още по-оригинални, ето как звучат те на 100 езика:

Английски език – I love you

Северноафрикански – Ek Fhet jou lief

Албански – Te dua

Арабски – Ana behibek

Арменски- Yes kez sirumen

Бамана – M’bi fe

Бангала – Aamee tuma ke bhalo aashi

Беларуски – Ya tabe kahayu

Бисая – Nahigugma ako kanimo

Български – Обичам те

Камбоджански – Soro lahn nhee ah

Кантонски Китайски – Ngo oiy ney a

Каталонски – T’estimo

Шейен – Ne mohotatse

Чичева – Ndimakukonda

Корсикански – Ti tengu caru (to male)

Креолски – Mi aime jou

Хърватски – Volim te

Чешки – Miluji te

Норвежки – Jeg Elsker Dig

Датски – Ik hou van jou

Есперанто – Mi amas vin

Естонски – Ma armastan sind

Етиопски – Afgreki’

Фароезе – Eg elski teg

Фарси – Doset daram

Филипински – Mahal kita

Фински – Mina rakastan sinua

Френски – Je t’aime, Je t’adore

Галски – Ta gra agam ort

Грузински – Mikvarhar

Немски – Ich liebe dich

Гръцки – S’agapau

Гужарати – Hoo thunay prem karoo choo

Хилигайнон – Palangga ko ikaw

Хавайски – Aloha wau ia oi

Хербеу – Ani ohev otah (когато се отнася за жена)

Хербеу – Ani ohev et otha (когато се отнася за мъж)

Хинди – Hum Tumhe Pyar Karte hae

Хмонг – Kuv hlub koj

Хопи – Nu’ umi unangwa’ta

Унгарски – Szeretlek

Исландски – Eg elska tig

Илонго – Palangga ko ikaw

Индонезийски – Saya cinta padamu

Инуит – Negligevapse

Ирландски – Taim i’ ngra leat

Италиански – Ti amo

Японски – Aishiteru

Каннада – Naanu ninna preetisuttene

Капампанган – Kaluguran daka

Кисуахили – Nakupenda

Конкани – Tu magel moga cho

Корейски – Sarang Heyo

Латински – Te amo

Латвийски – Es tevi miilu

Ливански – Bahibak

Латвийски – Tave myliu

Малай – Saya cintakan mu / Aku cinta padamu

Малайалам – Njan Ninne Premikunnu

Мандарин – Wo ai ni

Марати- Me tula prem karto

Моаук – Kanbhik

Марокански – Ana moajaba bik

Науатл – Ni mits neki

Навахо – Ayor anosh’ni

Норвежки – Jeg Elsker Deg

Пандакан – Syota na kita!!

Пангасинан – Inaru Taka

Папиаменто – Mi ta stimabo

Персийски – Doo-set daaram

Полски – Kocham Ciebie

Португалски – Eu te amo

Румънски – Te ubesk

Руски – Ya tebya liubliu

Келтски – Tha gradh agam ort

Сръбски – Volim te

Сетсвана – Ke a go rata

Sindhi – Maa tokhe pyar kendo ahyan

Sioux – Techihhila

Словашки- Lu`bim ta

Словенски- Ljubim te

Испански- Te quiero / Te amo

Суахили- Ninapenda wewe

Шведски – Jag alskar dig

Швейцарски (германски) – Ich lieb Di

Тагалог – Mahal kita

Тайвански – Wa ga ei li

Тайтянски – Ua Here Vau Ia Oe

Тамил – Nan unnai kathalikaraen

Телугу – Nenu ninnu premistunnanu

Тайландски – Chan rak khun (когато говорите на мъж)

Тайландски – Phom rak khun (когато говорите на жена)

Турски – Seni Seviyorum

Украински – Ya tebe kahayu

Урду – mai aap say pyaar karta hoo

Виетнамски- Anh ye^u em (когато говорите на мъж)

Виетнамски- Em ye^u anh (когато говорите на жена)

Уелски – ‘Rwy’n dy garu

Еврейски – Ikh hob dikh

Йоруба – Mo ni fe