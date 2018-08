Историята на Краля на попа Майкъл Джексън, който днес щеше да навърши 60

Майкъл Джоузеф Джексън се ражда на 29 август 1958 година в град Гери, щата Индиана. Той е седмото от общо 9 деца. Има три сестри и петима братя. Баща им, който е стоманолеяр, още от малки подтиква всичките си деца да пеят.

Братята му Джаки, Тито и Джърмейн сформират групата „The Jackson Brothers“. През 1964 г. Майкъл и Марлън се присъединяват към нея и я прекръстват на „The Jackson 5“, a още по-късно – на „The Jacksons“. В периода 1966-1968 г. често свирят в клубове и други нощни заведения.

През 1968 г. подписват първия си договор с Motown Records и записват песните „I want you back“, „ABC“, „The Love You Save“ и „I’ll Be There“. Успехът е зашеметяващ и всички те достигат до номер едно в класациите на Billboard Hot 100. Списание Rolling Stone нарича Майкъл Джексън гений с невероятна музикална дарба. През 1971 г. албумите им са най-купуваните в САЩ. Братята записват 4 албума, но към края на 1973 година продажбите намаляват и през 1975 г. те напускат Motown Records.

През 1975 година подписват нов договор, този път със CBS Records (по-късно Sony Music Entertainment) и Epic Records. От 1976 до 1984 г. издават още 6 албума. През 1979 г. „The Jacksons“ бият всички рекорди с албума си „Triumph“.

На 7-годишна възраст Джако става солист на състава, по-късно започва да пише много от хитовете на групата, на 11 години той вече е звезда, а на 20 решава да започне соло кариера.

През 1979 година издава първият си соло албум „Off the wall”, от който се продават зашеметяващите 20 милиона копия.

Същата година Майкъл си чупи носа по време на танци. Тогава прави и първата си пластична операция, която не минава успешно. След нея се оплаквал от проблеми с дишането и съответно последвали още няколко операции. Това е първата видима промяна в него.

През 1982 г. излиза албумът „Thriller”. Той съдържа хитове като „Billie Jean”, „Beat it”, „The girl is mine” и „Say, Say, Say”. Това е най-продаваният албум в историята на музиката за всички времена. С него Майкъл печели 8 награди „Грами” и държи първите места в музикалните класации в продължение на почти година.

Докато снима реклама на Pepsi през 1984 г. пиротехниката на снимачната площадка се запалва и косата на Майкъл пламва. Той получава изгаряния по главата втора степен и се налага да се подложи на специално лечение.

През 1988 година излиза филма за живота на звездата “Moonwalker”.

Майкъл Джексън въвежда в музикалната индустрия така наречените short films, клипове-истории – каквито са Thriller, Bad, Remember the Time, You Rock My World, Ghosts и т.н.

Запазена марка на Майкъл Джексън са т. нар. лунна походка, блестящата ръкавица, черните обувки, комбинирани с бели чорапи, маската на лицето, която носи през последните години от живота си и разбира се имението Невърленд.

През 90-те години на миналия век Кралят на попа е обвинен в педофилия. Повдигнати са му обвинения в сексуално посегателство срещу 13-годишно момче. По-късно е оправдан. За никого обаче не остана тайна, че той сключва извънсъдебно споразумение със семейството на момчето за 23 милиона долара.

Вследствие на стреса обаче, Майкъл започва да взима болкоуспокояващи, към които се пристрастява. Това значително влошава здравето му.

Животът му е свързан с много противоречиви и странни събития. Той е женен два пъти и има 3 деца — една дъщеря и двама сина – Парис Джексън, Принс Майкъл Джуниър, Принц Майкъл Джексън II. Майкъл е един от малцината, които са включени в Рокендрол залата на славата два пъти. Той е вписан в книгата на световните рекорди на Гинес – общо с 15 награди „Грами“ и 17 номер едно сингли.

През 1992 той създава фондацията Heal the world, която помага на децата от цял свят. Дарил е чрез фондацията си милиони долари на нуждаещи се деца.

През юли 2009 г. в Англия е планирано турне с 50 негови концерта, за които билетите са разпродадени. Майкъл Джаксън умира само седмици преди началото на турнето, на 25 юни 2009 г., на 50-годишна възраст, от свръхдоза пропофол в комбинация със седативи. Личният му лекар д-р Конрад Мъри е признат за виновен в непредумишлено убийство и осъден на четири години затвор.

Майкъл Джексън е един от най-великите артисти на всички времена, музикален феномен, който завинаги ще остане в сърцата на милиони хора по света.