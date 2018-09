Сняг засипа Южна Африка

Обилен сняг засипа югоизточните части на Южна Африка. В провинция Източен Кейп натрупа над 10 сантиментра. Бяха затворени основни магистрали.

А на кадрите виждаме как се справят животните в тази снежна приказка. Типичните за африканските савани жирафи и слонове си пробиват път в преспите.

Not something you see every day… a giraffe in quite thick #snow in Graaff-Reinet, #SouthAfrica reported today 9th September! Wow! Report: @ladistardust #Snowfall #extremeweather pic.twitter.com/WfzOZSk0qp

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) September 9, 2018