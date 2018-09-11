  • bulgariautre.bg | sofiautre.bg | plovdivutre.bg | burgasutre.bg | plevenutre.bg | dobrichutre.bg | blagoevgradutre.bg | starazagorautre.bg | velikotarnovoutre.bg | ruseutre.bg | sportonline.bg
    • Varna
    25°
    ниска облачност
    Влажност: 36%
    Вятър: 6m/s NNW
    09:48 | 11 септември | 2018
         от  ВарнаУтре
    Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit
    Велосипедист почина след тежка катастрофа във Варна
    09:48 | 11 септември | 2018
         от  ВарнаУтре
    Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit

    Линейка, полиция

    Блъснал го неустановен към момента водач на лек автомобил „БМВ“

    Снощи, около 19.50 часа, на бул. “Приморски”, близо до кръстовището с ул. “Македония”, е възникнало ПТП. Неустановен към момента водач на лек автомобил “БМВ”, по време на движението си, блъска велосипедист.

    Вследствие на инцидента 39-годишният мъж е настанен в болнично заведение с тежки травми. По-късно същият е починал. По случая има образувано досъдебно производство. Изясняват се причините и обстоятелствата около инцидента.

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

    Реклама

    Специални пакети за варненски фирми

    За Varnautre.bg

    Кой прави сайта

    ВарнаУтре.бг РЕСТАРТ