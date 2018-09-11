Велосипедист почина след тежка катастрофа във Варна

Блъснал го неустановен към момента водач на лек автомобил „БМВ“

Снощи, около 19.50 часа, на бул. “Приморски”, близо до кръстовището с ул. “Македония”, е възникнало ПТП. Неустановен към момента водач на лек автомобил “БМВ”, по време на движението си, блъска велосипедист.

Вследствие на инцидента 39-годишният мъж е настанен в болнично заведение с тежки травми. По-късно същият е починал. По случая има образувано досъдебно производство. Изясняват се причините и обстоятелствата около инцидента.