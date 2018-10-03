Шофьор уби пешеходец във варненско село и избяга

На около 200 м от местопроизшествието е намерен лек автомобил, за който е установено, че е участник в катастрофата

Тази нощ, около 23:50 часа, в центъра на село Детелина, е установен в безпомощно състояние 54-годишен мъж. При извършените действия по разследването е установено, че мъжът е бил блъснат от лек автомобил.

На около 200 м от местопроизшествието е намерен лек автомобил „Форд”, за който е установено,че е участник в ПТП. По случая има образувано досъдебно производство. Задържан е за срок до 24 часа 33-годишен мъж, чиято съпричастност към инцидента се изяснява. Пешеходецът е починал.