Дезинфекцират съдовете за битови отпадъци във Варна

Дейността ще се извършва по график до 15-и октомври

Актуален график за измиване и дезинфекция на съдовете за битови отпадъци на сметопочистващите фирми във Варна обявиха от сектор „Екологичен контрол“ към общината. Дейността ще се извършва в периода до 15-ти октомври, както следва:

– Р-н „Одесос“ – 02.10,2018 г.-07.10.2018 г.

– Р-н „Приморски“ – 02.10.2018 – 06.10.2018 г.

– Р-н „Младост“ – 12.10.2018 – 14.10.2018 г.

– Р-н „Вл. Варненчик“ – 08.10.2018 – 09.10.2018 г.

– Р-н „Аспарухово“ – 05.10.2018 – 06.10.2018 г.

– Км. „Звездица“ – 07.10.2018

– Км. „Константиново“ – 07.10.2018

– Км. Каменар – 09.10.2018

– Км. „Тополи“ – 10.10.2018

– Км. „Казашко“ – 10.10.2018 г.