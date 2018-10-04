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    14:46 | 4 октомври | 2018
         от  ВарнаУтре
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    Дезинфекцират съдовете за битови отпадъци във Варна
    14:46 | 4 октомври | 2018
         от  ВарнаУтре
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    Дейността ще се извършва по график до 15-и октомври

    Актуален график за измиване и дезинфекция на съдовете за битови отпадъци на сметопочистващите фирми във Варна обявиха от сектор „Екологичен контрол“ към общината. Дейността ще се извършва в периода до 15-ти октомври, както следва:

    – Р-н „Одесос“ – 02.10,2018 г.-07.10.2018 г.
    – Р-н „Приморски“ – 02.10.2018 – 06.10.2018 г.
    – Р-н „Младост“ – 12.10.2018 – 14.10.2018 г.
    – Р-н „Вл. Варненчик“ – 08.10.2018 – 09.10.2018 г.
    – Р-н „Аспарухово“ – 05.10.2018 – 06.10.2018 г.
    – Км. „Звездица“ – 07.10.2018
    – Км. „Константиново“ – 07.10.2018
    – Км. Каменар – 09.10.2018
    – Км. „Тополи“ – 10.10.2018
    – Км. „Казашко“ – 10.10.2018 г.

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