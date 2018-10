IT инженерите в ТУ – Варна пишат не само кодове, но и история

През 1968 г. в ТУ – Варна (тогава МЕИ – Варна) е разкрита секция „Изчислителна техника”. Това става едва 27 години след създаването на първия компютър от българина Джон Атанасов, още в зората на съвременните високи технологии. Първият ръководител на секцията е д-р Борис Очередко, а негови асистенти са Васил Смърков и Георги Цанков. Материална база за обучението в началото са били само електронните калкулатори „Елка 21”, но това не попречило колективът на секцията да спечели златен медал на първия национален преглед „Техническо и научно творчество на младежта”. След години секцията прераства в катедра с ръководител доц. Васил Смърков. През 1988 г. изпраща първите си випускници.

Годишнината от дпломирането на първия випуск двете настоящи компютърни катедри на университета – наследници на някогашната „Изчислителна техника” – „Компютърни науки и технологии” (КНТ) с ръководител доц. д-р инж. Христо Вълчанов и „Софтуерни и интернет технологии” (СИТ) с ръководител доц. д-р инж. Виолета Божикова, отбелязаха с много наситена тридневна програма. Юбилейното честване започна с откриване на музейна експозиция на компютърна техника, премина през форум „IT Кариерни дни“, V-та Научна конференция с международно участие “Компютърни науки и технологии” и 11-я Startup Weekend Varna в студентската читалня на Университетската библиотека.

Преди конферентната част на юбилейното събитие ректорът на университета проф. дн Росен Василев откри музейна експозиция за развитието на компютърните технологии, разположена на първия етаж в топлата връзка между двете основни сгради на ТУ – Варна. Ректорът сподели, че е постъпил в ТУ – Варна едновременно с първия випуск „Изчислителна техника“ и е бил лично свидетел на огромния прогрес и успехите в тази област през всички тези десетилетия: „Щастлив съм да отбележа, че както преди 30 години, така и днес в специалностите, приемници на „Изчислителна техника“ постъпват студенти с най-висок бал, конкуренцията е голяма и затова и постиженията им са все по-впечатляващи.“

Гостите разгледаха с интерес пожълтелите от времето първи ръководства за лабораторни упражнения, първите учебни планове, стари печатни платки, контролери, отживял времето си настолен компютър, та дори и преносим компютър модел Power- book 150 с 32-битов микропроцесор. Музейната сбирка е събрана и описана от гл. ас. д-р инж. Лъчезар Георгиев. На въпроса кое в развитието на изчислителната техника го впечатлява най-силно като инженер, той отговори: „Най-впечатляваща е тази изключителна минимизация, която направи възможно компютърът да е по-малък от човешка длан, да е непрекъснато с нас, без ограничения и с все по-големи възможности.“

За първи път по повд юбилея се проведе и IT кариерирният форум с участието на фирмите – партньори от бизнеса на двете катедри – КНТ и СИТ, от Факултета по изчислителна техника и автоматизация.

На нучната конференция с голям интерес беше посрещнато изложението на преподавателя, считан за живата легенда за специалността още от 1968 г., доц. Васил Смърков. „Бяха години на много ентусиазъм и трудности“ – проследи пред аудиторията важни моменти от прохождането на компютърното обучение той. – „Учехме по-младите си колеги студенти, като в някаква степен и ние се учехме от тях.”

Няколко поколения възпитаници взеха думата и разказаха за началото, продължението и по-близкото време от историята и трансформацията на специалността. Много интересни спомени за организацията „в движение” на учебния процес студентът от първия випуск 1988г. на специалност „Изчислителна техника“, днес – преподавател в катедрата – асистент Милен Ангелов.

Доц. Венета Алексиева – председател на организационния комитет по честването, също е бивша студентка – от 5-я випуск, на катедра „Изчислителна техника”. „Днес професията „компютърен инженер” е модерна и престижна“ – споделя тя. – „Студентите ни лесно опознават магията на компютрите, програмирането, мрежите и изкуствения интелект. Но когато преди десетилетия са постъпвали да се обучават в катедрата първите випуски, нещата са били много по-сложни, както за преподавателите, създавали учебните планове, изграждали лабораториите, така и за студентите, избрали новото, непознатото познание.” Доцент Алексиева е и автор на книгата, която доказа, че компютърните специалисти от ТУ – Варна пишат не само кодове, но и история.

Любопитни факти от по-ново време припомни доц. Ивайло Пенев, студент от випуск 2005г. и също настоящ преподавател в катедра КНТ. „Започнах обучението си в специалност „Компютърни системи и технологии” през 2000 година. Условията бяха много различни от досегашните. Бяхме 90 студенти в курса, от които малцина имаха лаптопи, а някои дори нямаха стационарни домашни компютри. Не във всички учебни лаборатории имаше Интернет връзка и едва започваха да навлизат мобилните телефони, доста елементарни като възможности тогава. Можехме да се записваме за достъп до компютри с операционна система Windows 95 само един или два пъти седмично. Намираха се на втория етаж в Топла връзка. Но въпреки това, зародилата се в мен от преподавателите ми изследователска тръпка ме провокира да продължа в катедрата като докторант, а впоследствие и като преподавател.”

За бъдещето на интернет технологиите интересен доклад на пленарната сесия изнесе проф. д-р Гриша Спасов от ТУ-София, филиал Пловдив: Architectures of IOT, basics and specifics. Какво съдържа понятието „Интернет на нещата” (Internet of Things), какво предстои в близкото бъдеще, над което работят световните учени? – разказа професорът. Чрез интегрирани в Интернет сензорни мрежи ще може да се развие например т. нар „персонализирано здравеопазване”, т.е. – конкретно лекарство за конкретното заболяване на конкретния заболял човек. Чрез умни приложения сензорите ще могат да следят постоянно и цялостния здравен статус на всеки, да отчитат физичните параметри на различни обекти – умни къщи, дори умните техни кухни, от които ще се сигнализира за неизключен електрически уред. Също и редица други решения за потребителски проблеми.

Интересен за аудиторията беше и вторият пленарен доклад – „Развитие на предприемаческата екосистема на Варна 2013 – 2020 г.“ на Галин Желязков – софтуерен инженер, предприемач, председател на Сдружение „Споделено работно място“ или както е по-известно – Beehive. Той беше и основният мотиватор за провеждането на 11-я стартъп уикенд в ТУ – Варна, който започна в петъчната вечер в Университетската библиотека и завърши в неделя след 54-часов маратон на идеи.