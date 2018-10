Самолет се разби върху тълпа от хора в Германия, трима загинаха

Трима души загинаха, а няколко са ранени, след като малък самолет падна край германския град Фулда, съобщава Ройтерс.

Самолетът “Чесна” се е разбил в тълпа от хора на летище в провинция Хесен, докато опитвал да възвърне височината си след неуспешен опит за кацане. Загинали са двама възрастни и едно дете. Ранените, сред които е и пилотът на самолета, са откарани в болница.

Причината за инцидента се разследва. Районът е известен сред любителите на летене с малки самолети.

Small plane crashes into crowd in #Germany, several people killed

.#planecrash #Berlin #Forsan_News pic.twitter.com/Gaisvb9lec

— Forsan News EN (@Fnews_english) October 14, 2018