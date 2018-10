Безплатна академия учи варненци как да бъдат по-добри родители

Местата са ограничени и се изисква предварителна регистрация

За трета поредна година във Варна ще се състои семейният форум „Академия за родители“. Събитието се организира на 27 октомври 2018 г., събота от 9:30 до 17:00 часа в Детски център „Мама и аз” – ул. Димитър Икономов №36, гр Варна. Събитието е безплатно,но местата са ограничени и се изисква предварителна регистрация на сайта на академията: https://parentacademy.bg/varna2018/

Форумът събира на едно място бъдещи и настоящи родители със водещи и доказани специалисти от странатав полезни лекции и консултации на живо по темите, свързани с ранното детско развитие, възпитание, здраве, образование.

Бъдещите родители ще могат да разберат повече как да се подготвят за раждането и бременността с д-р Милко Папазов, началник на Родилно отделение в МБАЛ „Света Анна – Варна“ и първи грижи за бебето, начало на кърменето и други полезни теми с още специалисти.Особен фокус ще има и върху темите, свързани с алергиите при бебето, мястото на ваксините и първа помощ в спешни състояния при малки деца. Друга полезна тема за бъдещите родители ще бъде и промените в двойката с появата на детето и ролята на бащата.

Настоящите родители ще могат да научат повече за ранното детско развитие и важните моменти като стимулиране появата на речта и справянето с детските протести и постоянното „не“. Специален фокус ще има и върху темата за образование чрез методите Монтесори и Валдорф. А Станка Стояновa, създател на блога Know How To Cook и посланик на Food Revolution в България, ще сподели най-важното за здравословното хранене при децата.

На разположение на родителите през целия ден ще има кътовете за консултациис различни организации, от които могат да получат индивидуални съвети по различни теми – ранно детско развитие, стимулиране на речта, здравословно хранене за цялото семейство, първа помощ при падане и задавяне, семеен бюджет, и още много.

Събитието е отворено не само за родители, а и за децата като предоставябезплатни детски работилници и забавления. Децатаще изработват забавни стикери за стъкло в арт ателие Оранжев слон, ще декорират моливници и ще апликират рамки за снимки; в занимални Туки Так ще се забавляват с любими детски игри и логически задачи; ще месят хляб и ще участват в театър на трохите с Хлебни къщи; ще готвят здравословно с Къщата на печките; ще направят първи стъпки в програмирането с Mindhub, ще свирят на музикални инструменти с Варна рок скул, ще опознават космоса с Дино, ще развихрят въображението си с арт работилницата на Бочко и ще направят собствен комикс.

Подарете си една събота, посветена на семейството с нови и полезни знания, игри и награди по време на безплатната Академия за родители.