Откриват първата на територията на Община Варна площадка за деца с нарушено зрение

Уредите дават нови възможности за моторното развитие на децата, тренирайки баланс, равновесие и координация

Церемония по откриването на първата на територията на Община Варна детска площадка за игра в двора на Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ – Варна ще проведе на 25 октомври от 10,30 часа. Съоръженията на площадката са съобразени с възрастта, уврежданията и двигателните умения на учениците. Площадката е реализирана със средства от Фондация Children of Bulgaria, Inc. (Децата на България).

На площадката с площ 144 кв. м., на стойност 27 115 лева, са монтирани пързалка, люлка – тип „махало”, две клатушки, детско съоръжение за баланс – „висящ мост”, музикална игра и детски тунел. Съоръженията са съобразени с възрастта, уврежданията и двигателните умения на учениците, което позволява максимален брой деца да изпитат удоволствие от играта на открито. Уредите дават нови възможности за моторното развитие на децата, тренирайки баланс, равновесие и координация. Обогатява се и сензорния им опит – децата могат да обследват и развиват познавателните си умения.

Играейки на музикалната игра, изградена там, детето възпроизвежда реални музикални тонове чрез удряне с палките по тръбите. Така се удължава времето на активното му внимание и концентрация, дава се възможност за положително емоционално преживяване.

Новопостроената площадка позволява работа в екип, изграждане на нови социални умения и подпомага учебно-терапевтичния процес.

Фондация Children of Bulgaria, Inc. (Децата на България) е основана през 2014 година в Ню Йорк с мисията да помогне на здравни, образователни и други институции да създадат по-добър свят за децата в България. До сега фондацията е набрала към 130 000 лева и е направила дарения на три институции в България. Визията на Children of Bulgaria, Inc. е да подобри благосъстоянието, здравето и образованието на децата в България.

Изграждането на детската площадка е втората дейност от проекта на Children of Bulgaria, Inc. със Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“. Първата бе закупуване на 3 компютърни системи за занимания в свободното време на учениците и изграждане на Wi-Fi достъп на територията на цялото училище и пансиона на стойност 9 651.00 лева. Монтажът на техниката бе осъществен безвъзмездно от LANULTRA. Преди дни са получени и учебни материали и пособия на стойност 4 023 лв. Стойността на първата дейност е 13 674.00 лева.