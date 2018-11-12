Приключиха турнирите по тенис на маса и лекоатлетическия крос от “Купа 8-и декември“

Над 80 студенти от 4 университета се включиха в състезанията по тенис на маса и в лекоатлетическия крос, част от „Купа 8-ми декември“, съобщиха от дирекция „Спорт“ към Община Варна. Турнирът в първата дисциплина се проведе по схемата лично-отборно в многофункционалната спортна зала на Икономическия университет. Лекоатлетическият крос, който се проведе в Морската градина, бе с дължина от 1000 м за жените и 2000 м за мъжете.
До 23-ти ноември студентите ще премерят сили в общо 7 вида спорт – мини футбол, тенис на маса, боулинг, стрийтбол 3х3, волейбол, плуване и лекоатлетически крос. Организатори са Община Варна, студентските съвети и академичните звена, отговарящи за спорта във висшите учебни заведения.
Резултатите са следните:
Индивидуално класиране – МЪЖЕ
1-во място – Иво Йорданов – Медицински университет
2-ро място – Цветомир Янков – Медицински университет
3-то място – Златин Тенев – Икономически университет
Индивидуално класиране – ЖЕНИ
1-во място – Елизавета Пугачова – Медицински университет
2-ро място – Станислава Пархова – Технически университет
3-то място – Янита Пеева – Икономически Университет
Отборно класиране – МЪЖЕ
1-во място – Икономически университет
2-ро място – Медицински Университет
3-то място – Технически университет
Отборно класиране – ЖЕНИ:
1-во място – Медицински Университет
2-ро място – Икономически Университет
3-то място – Технически университет
Лекоатлетически крос:
Индивидуално класиране ЖЕНИ:
1-во място – Радостина Пейчева – МУ
2-ро място – Глория Павлова – ВВМУ
3-то място – Ирена Стоянова – МУ
Индивидуално класиране МЪЖЕ:
1-во място – Светлин Николов – ТУ
2-то място – Павел Костадинов – ВВМУ
3-то място – Стефан Михайлов – МУ
Комплексно класиране между университетите в лекоатлетически крос:
1-во място – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с 222 точки
2-ро място – Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“
3-то място – Икономически Университет – Варна
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