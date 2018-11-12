Приключиха турнирите по тенис на маса и лекоатлетическия крос от “Купа 8-и декември“

Над 80 студенти от 4 университета се включиха в състезанията по тенис на маса и в лекоатлетическия крос, част от „Купа 8-ми декември“, съобщиха от дирекция „Спорт“ към Община Варна. Турнирът в първата дисциплина се проведе по схемата лично-отборно в многофункционалната спортна зала на Икономическия университет. Лекоатлетическият крос, който се проведе в Морската градина, бе с дължина от 1000 м за жените и 2000 м за мъжете.

До 23-ти ноември студентите ще премерят сили в общо 7 вида спорт – мини футбол, тенис на маса, боулинг, стрийтбол 3х3, волейбол, плуване и лекоатлетически крос. Организатори са Община Варна, студентските съвети и академичните звена, отговарящи за спорта във висшите учебни заведения.

Резултатите са следните:

Индивидуално класиране – МЪЖЕ

1-во място – Иво Йорданов – Медицински университет

2-ро място – Цветомир Янков – Медицински университет

3-то място – Златин Тенев – Икономически университет

Индивидуално класиране – ЖЕНИ

1-во място – Елизавета Пугачова – Медицински университет

2-ро място – Станислава Пархова – Технически университет

3-то място – Янита Пеева – Икономически Университет

Отборно класиране – МЪЖЕ

1-во място – Икономически университет

2-ро място – Медицински Университет

3-то място – Технически университет

Отборно класиране – ЖЕНИ:

1-во място – Медицински Университет

2-ро място – Икономически Университет

3-то място – Технически университет

Лекоатлетически крос:

Индивидуално класиране ЖЕНИ:

1-во място – Радостина Пейчева – МУ

2-ро място – Глория Павлова – ВВМУ

3-то място – Ирена Стоянова – МУ

Индивидуално класиране МЪЖЕ:

1-во място – Светлин Николов – ТУ

2-то място – Павел Костадинов – ВВМУ

3-то място – Стефан Михайлов – МУ

Комплексно класиране между университетите в лекоатлетически крос:

1-во място – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с 222 точки

2-ро място – Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“

3-то място – Икономически Университет – Варна