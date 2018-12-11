Приключиха състезанията по тенис на маса от Общинскитe ученически игри

Приключиха състезанията по тенис на маса, част от Общинските ученически игри 2018/2019г., организирани от дирекция „Спорт”. Турнирът бе разпределен във възрастовите групи от V-VII клас и от VIII-X клас за момчета и момичета. За първи път през тази учебна година участниците имаха възможността да се участват и по двойки. Класираните на призовите места получиха почетна грамота, предметни награди, медали и купа. След натоварените състезателни дни и оспорвани двубои финалното отборно класиране и индивидуалните победители са следните:

V-VII клас

Отборно първенство (момичета):

1-во място – СУ „Найден Геров“

2-ро място – ОУ „Св. Иван Рилски“

3-то място – ОУ „Васил Априлов“

Отборно първенство (момчета):

1-во място – СУ ‘‘Климент Охридски‘‘

2-ро място – VII СУ ‘‘Найден Геров‘‘

3-то място – СУЕО ‘‘А. С. Пушкин‘‘

Индивидуално първенство (момичета):

1-во място – Николая Димитрова (VII СУ „Найден Геров‘‘)

2-ро място – Антоанета Кръстева (VII СУ „Найден Геров‘‘)

3-то място – Надежда Димитрова (ОУ „Св. Иван Рилски‘‘)

3- то място – Хриска Красимирова (ОУ „Св. Иван Рилски‘‘)

Индивидуално първенство (момчета):

1-во място – Виктор Димчев (СУ ‘‘Климент Охридски‘‘)

2-ро място – Михаил Трифонов (VII СУ „Найден Геров‘‘)

3-то място – Емил Деков (СУ ‘‘Климент Охридски‘‘)

3-то място – Траян Минков (СУЕО ‘‘А. С. Пушкин‘‘)

VIII-X клас

Отборно първенство (момичета):

1-во място – IV ЕГ ‘‘Фредерик Жолио-Кюри‘‘

2-ро място – Първа езикова гимназия

3-то място – ПГХ и ХВТ ‘‘Д.И.Менделеев‘‘

Отборно първенство (момчета):

1-во място – ПГИ „Д-р Иван Богоров‘‘

2-ро място – ВТГ „Г. С. Раковски‘‘

3-то място – ПГ по Електротехника

Индивидуално първенство (момичета):

1-во място – Звезделина Кънчева (ПГХ и ХВТ ‘‘Д.И.Менделеев‘‘)

2-ро място – Николета Личева (ПГХ и ХВТ ‘‘Д.И.Менделеев‘‘)

Индивидуално първенство (момчета):

1-во място – Александър Димитров (ПГИ ‘‘Д-р Иван Богоров‘‘)

2-ро място – Павел Еленов (ПГ по Електротехника)

3-то място – Ивайло Сотиров (ПГИ ‘‘Д-р Иван Богоров‘‘)

3-то място – Павел Божидаров (СУХНИ ‘‘К. Преславски‘‘)