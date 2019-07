Топ гримьори ще гримират безплатно варненки в събота

Тази събота, дами от Варна, запалени по макиажа ще имат възможност да се насладят на безплатна грим сесия от топ гримьори като Ива Денчева, която се е грижила за перфектния външен вид на звезди като Теодора Духовникова, Лилия Маравиля, Хилда Казасян, Белослава, Стефания Колева, Силвия Лулчева, Дария Симеонова и много други. В грим сесиите ще се включат и топ гримьорите на L’Oreal Paris, Max Factor, Maybelline и Bourjois.

Красивото събитие ще бъде пред магазина на dm в Grand Mall Varna, ниво 0. То е част от кампанията „dm Days of Beauty 2019” – празникът на красотата, който най-голямата верига за търговия с дрогерийни стоки у нас организира за шеста поредна година.

От 04 до 17 април, в рамките на „dm Days of Beauty 2019”, всички дами ще могат да напазаруват и любимата си козметика с отстъпка до 40%. Предложението е валидно за всички 78 dm магазина в 25 града в България. Дамите ще могат да пазаруват продукти от харесваните от българките dm марки като alverde, trend IT UP, 183 DAYS и s.he stylezone и от световни брандове като L’Oreal Paris, Maybelline, Max Factor, Bourjois и Rimmel.

Безплатни грим сесии от топ гримьорите на България

В събота, 13 април, всяка дама, която посети „dm Days of Beauty 2019” ще може да бъде гримирана лично от някой от водещите гримьори в България. Единственото условие е предварително записване на място, за което ще се грижат промоутърки на dm.

В безплатните грим сесии ще се включат: Ива Денчева, която се е грижила за грима в десетки български и международни филмови продукции и в предавания като „Мармалад“, „Модерно“ и „Огледала“; както и водещите гримьори на световните марки L’Oreal Paris, Maybelline, Mac Factor, Rimmel и Bourjois.

След старта в София, Пловдив и Варна, „dm Days of Beauty 2019” ще се проведе и в Бургас. На 14 април от уменията на виртуозите на грима ще се възползват посетителите на Burgas Plaza Mall.

Отстъпки до 40% за избрани марки козметика и подаръци при покупка над 30 лева

В периода 04-17 април 2019 г. dm България предлага отстъпка до 40% на избрани топ марки декоративна козметика. Сред тях са популярните dm брандове като alverde, trend IT UP, 183 DAYS и s.he stylezone и водещи световни марки като L’oreal, Maybelline, Max Factor, Bourjois и Rimmel. Голямата изненада е, че всеки, пазарувал декоративна козметика на стойност над 30 лева, ще получи на касата практичен подарък – брандиран козметичен несесер.

Полезни съвети за грима от любимите бюти блогърки на България

Специално за „dm Days of Beauty 2019” четири от най-популярните бюти блогърки в България подготвиха ексклузивни съвети и практични идеи и трикове за ослепителен грим. В инициативата се включиха Валери Йорданова, която има почти 67 000 Instagram и над 81 000 YouTube последователи; Гери Петкова, чийто публикации се следят от 46 000 души в Instagram и 43 000 в YouTube; Ивана Александрова, която е 38 000 Instagram и 45 000 YouTube фена и Адриана Ангелова-Адри, която е с над 30 000 последователи в социалните мрежи. Ексклузивните видеа могат да бъдат намерени в личните канали на блогърите и на www.dm-drogeriemarkt.bg .

Във връзка с кампанията „dm Days of Beauty 2019” Цонка Иванова-Терзиева, управител на dm България заяви: „Мисията на dm е да вдъхновява за промяна всички жени, които завладени от динамиката на съвременния живот, забравят за себе си. С наша помощ това е много лесно, защото ние правим красотата достъпна с огромното ни разнообразие от качествени продукти на достъпни цени. Така помагаме на хиляди българки да бъдат още по-ослепителни, без това да отнема много време в натовареното им ежедневие.“