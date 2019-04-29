Георги Боянов от Черно море Тича е №1 в баскетболното първенство на България

Георги Боянов от Черно море Тича е най-полезният баскетболист в редовния сезон на НБЛ. Той има най-висок среден коефициент от всички състезатели в 20-те мача които изигра.

Ето и топ 5 за редовния сезон във важните статистически показатели (за попадане в класацията е необходимо участие в най-малко 10 мача):

Най-полезен баскетболист в класацията на BGbasket.com (MVP):

1. Георги Боянов (Черно море Тича) – 27.3

2. Питър Олисемека (Академик Бултекс 99) – 23.5

3. Микейл Хопкинс (Балкан) – 23.3

4. ЛаРон Смит (Ямбол) – 20.9

5. Малик Диме (Рилски спортист) – 20.5

Най-много отбелязани точки:

1. Георги Боянов (Черно море Тича) – 22.2

2. Дейшон Найт (Академик Бултекс 99) – 21.3

3. Конър Франкамп (Берое) – 19.4

4. Васил Бачев (Академик Бултекс 99) – 18.8

5. Патрик Рембърт (Левски Лукойл) – 17.7

Най-много овладени борби:

1. Питър Олисемека (Академик Бултекс 99) – 11.7

2. Георги Боянов (Черно море Тича) – 10.7

3. ЛаРон Смит (Ямбол) – 9.6

4. Микейл Хопкинс (Балкан) – 9.0

5. Малик Диме (Рилски спортист) – 11.7

Най-много асистенции:

1. Цветослав Острев (Спартак Плевен) – 6.1

2. Златин Георгиев (Рилски спортист) – 5.0

2. Брандън Браун (Балкан) – 5.0

4. Деян Карамфилов (Левски Лукойл) – 4.9

5. Патрик Рембърт (Левски Лукойл) 4.6

5. Иван Лилов (Спартак Плевен) – 4.6

Най-много отнети топки:

1. Георги Боянов (Черно море Тича) – 2.7

2. Деян Карамфилов (Левски Лукойл) – 2.3

3. Христо Захариев (Левски Лукойл) – 1.8

3. Мартин Коцев (Черно море Тича) – 1.8

5. Васил Бачев (Академик Бултекс 99) – 1.7

Най-много блокове:

1. ЛаРон Смит (Ямбол) – 2.7

2. Малик Диме (Рилски спортист) – 2.6

3. Николай Върбанов (Спартак Плевен) – 1.3

4. Микейл Хопкинс (Балкан) – 1.2

5. Питър Олисемека (Академик Бултекс 99) – 1.0

Най-добър изпълнител на наказателни удари (най-малко 72 опита):

1. Патрик Рембърт (Левски Лукойл) – 83/95 (87.4%)

2. Конър Франкамп (Берое) – 64/78 (82.1%)

3. Айзея Уилямс (Ямбол) – 65/82 (79.3%)

4. Микейл Хопкинс (Балкан) – 86/109 (78.9%)

5. Деян Иванов (Левски Лукойл) – 68/88 (77.3%)