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    13:12 | 29 април | 2019
         от  ВарнаУтре Спорт
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    Георги Боянов от Черно море Тича е №1 в баскетболното първенство на България
    13:12 | 29 април | 2019
         от  ВарнаУтре Спорт
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    Черно море Тича - Академик Бултекс 99 (29)

    Георги Боянов от Черно море Тича е най-полезният баскетболист в редовния сезон на НБЛ. Той има най-висок среден коефициент от всички състезатели в 20-те мача които изигра.

    Ето и топ 5 за редовния сезон във важните статистически показатели (за попадане в класацията е необходимо участие в най-малко 10 мача):

    Най-полезен баскетболист в класацията на BGbasket.com (MVP):
    1. Георги Боянов (Черно море Тича) – 27.3
    2. Питър Олисемека (Академик Бултекс 99) – 23.5
    3. Микейл Хопкинс (Балкан) – 23.3
    4. ЛаРон Смит (Ямбол) – 20.9
    5. Малик Диме (Рилски спортист) – 20.5

    Най-много отбелязани точки:
    1. Георги Боянов (Черно море Тича) – 22.2
    2. Дейшон Найт (Академик Бултекс 99) – 21.3
    3. Конър Франкамп (Берое) – 19.4
    4. Васил Бачев (Академик Бултекс 99) – 18.8
    5. Патрик Рембърт (Левски Лукойл) – 17.7

    Най-много овладени борби:
    1. Питър Олисемека (Академик Бултекс 99) – 11.7
    2. Георги Боянов (Черно море Тича) – 10.7
    3. ЛаРон Смит (Ямбол) – 9.6
    4. Микейл Хопкинс (Балкан) – 9.0
    5. Малик Диме (Рилски спортист) – 11.7

    Най-много асистенции:
    1. Цветослав Острев (Спартак Плевен) – 6.1
    2. Златин Георгиев (Рилски спортист) – 5.0
    2. Брандън Браун (Балкан) – 5.0
    4. Деян Карамфилов (Левски Лукойл) – 4.9
    5. Патрик Рембърт (Левски Лукойл) 4.6
    5. Иван Лилов (Спартак Плевен) – 4.6

    Най-много отнети топки:
    1. Георги Боянов (Черно море Тича) – 2.7
    2. Деян Карамфилов (Левски Лукойл) – 2.3
    3. Христо Захариев (Левски Лукойл) – 1.8
    3. Мартин Коцев (Черно море Тича) – 1.8
    5. Васил Бачев (Академик Бултекс 99) – 1.7

    Най-много блокове:
    1. ЛаРон Смит (Ямбол) – 2.7
    2. Малик Диме (Рилски спортист) – 2.6
    3. Николай Върбанов (Спартак Плевен) – 1.3
    4. Микейл Хопкинс (Балкан) – 1.2
    5. Питър Олисемека (Академик Бултекс 99) – 1.0

    Най-добър изпълнител на наказателни удари (най-малко 72 опита):
    1. Патрик Рембърт (Левски Лукойл) – 83/95 (87.4%)
    2. Конър Франкамп (Берое) – 64/78 (82.1%)
    3. Айзея Уилямс (Ямбол) – 65/82 (79.3%)
    4. Микейл Хопкинс (Балкан) – 86/109 (78.9%)
    5. Деян Иванов (Левски Лукойл) – 68/88 (77.3%)

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