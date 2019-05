Самолет падна в река във Флорида, 21 души пострадаха

Двадесет и един души са приети в болница с различни травми, след като американски чартърен самолет Боинг 737 се озова при приземяването си в река в американския щат Флорида, предадоха световните агенции.

В самолета е имало 143 души пътници и екипаж, пътуващи от военната база Гуантанамо в Куба. Машината трябвало да кацне във военновъздушната база в Джаксънвил. Според някои източници машината не успяла да спре в края на пистата и се озовала в реката, след което започнала да потъва.

Според други източници самолетът пропуснал пистата и се озовал в реката. На място пристигнали спасителни екипи. Телевизионни кадри показват самолета наполовина потънал в плитките води на реката. Щетите по него не са значителни.

Plane crashes into Florida river at end of runway, no deaths – https://t.co/Xz15sofEHd | #Boeing737 #International #InternationalNews

— HW News English (@HWNewsEnglish) 4 май 2019 г.