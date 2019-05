Катастрофа на два самолета отне живота на петима в Аляска

Петима души загинаха при сблъсък на два самолета в Аляска. Хидропланите се ударили във въздуха край бреговете на югоизточния град Кечикан, съобщава Енкъридж дейли нюз, цитиран от БГНЕС.

Общо 16 души са били на двата самолета де Хавиланд, които са се сблъскали по неизвестни причини. След сблъсъка, спасителни екипи са вадили пасажерите от водата. Всички пътници са се качили на самолетите от круизен кораб, които предлагал 7-дневна обиколка по глетчери в Аляска.

NTSB to investigate in Alaska after deadly plane crash https://t.co/YevJwrGWhF pic.twitter.com/okTqi0AfkS

— NEWS102.3 KRMG 🎙 📻 🎧 (@KRMGtulsa) 14 май 2019 г.