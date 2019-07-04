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    08:45 | 4 юли | 2019
         от  ВарнаУтре
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    Разпределението на българските евродепутати в комисиите на ЕП
    08:45 | 4 юли | 2019
         от  ВарнаУтре
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    Снимка: informo.bg
    Снимка: informo.bg

    Кой какво ще прави?

    Европейският парламент гласува разпределението на евродепутатите в парламентарните комисии. В следващите пет години в ЕП ще работят 20 комисии и две подкомисии. Предстои парламентарните комисии самостоятелно да определят свои председатели.

    Българските евродепутати, които ще работят в комисиите и подкомисиите, са разпределени, както следва: Асим Адемов (ГЕРБ/ЕНП) – комисия по култура и образование; Александър Йорданов (СДС/ЕНП) – комисия по външни работи; Атидже Алиева-Вели (ДПС/ОЕ) – комисия по заетост и социални въпроси; Ангел Джамбазки (ВМРО/ЕКР) – комисия по правни въпроси.

    Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП) – комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите; Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП) – комисия по регионално развитие; Андрей Слабаков (ВМРО/ЕКР) – комисия по култура и образование; Иво Христов (БСП/СД) – комисия по промишленост, изследвания и енергетика; Илхан Кючюк (ДПС/ОЕ) – комисия по външни работи; Искра Михайлова (ДПС/ОЕ) – комисия по промишленост, изследвания и енергетика; Ева Майдел (ГЕРБ/ЕНП) – комисия по промишленост, изследвания и енергетика.

    Елена Йончева (БСП/СД) – комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и подкомисия по сигурност и отбрана; Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП) – комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и комисия по петиции.

    Радан Кънев (ДСБ/ЕНП) – комисия по заетост и социални въпроси, както и комисия по петиции; Петър Витанов (БСП/СД) – комисия по транспорт и туризъм; Сергей Станишев (БСП/СД) – комисия по външни работи; Цветелина Пенкова (БСП/СД) – комисия по бюджетен контрол, както и комисия по регионално развитие.

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