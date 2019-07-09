Запали се локомотивът на пътническия влак Ямбол-Бургас

Запали се локомотивът на пътническия влак Ямбол-Бургас, съобщи БНР. Инцидентът е станал край “Лукойл Нефтохим”. При него няма пострадали.

Във влака пътували близо 100 души. На място са пристигнали 4 противопожарни автомобила. Гасенето продължава.