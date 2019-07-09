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    09:29 | 9 юли | 2019
         от  ВарнаУтре
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    Запали се локомотивът на пътническия влак Ямбол-Бургас
    09:29 | 9 юли | 2019
         от  ВарнаУтре
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    ©Pixabay

    Запали се локомотивът на пътническия влак Ямбол-Бургас, съобщи БНР. Инцидентът е станал край “Лукойл Нефтохим”. При него няма пострадали.

    Във влака пътували близо 100 души. На място са пристигнали 4 противопожарни автомобила. Гасенето продължава.

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