Варненски университет е сред първенците по научни публикации за туризма

Висше училище по мениджмънт – Варна е единствения български университет в Топ 50 на Европейския съюз на автори на научни публикации в сферата на туризма, а заместник ректорът по научна дейност проф. Станислав Иванов е сред най-продуктивните автори на статии в индексирани в Скопус издания в периода 1998-2017 г.

Това сочат резултатите от проучване на д-р Хосе Рамон Кардона от Университета на Балеарските острови и доц. Мария Долорес Санчес-Фернандес от Университета в Коруня, чиято цел е да се извърши библиометричен анализ, за да се определи състоянието на туристическите изследвания в Европейския съюз. В процеса на изследване са разгледани статии в специализирани академични списания, публикувани между 1998 и 2017 г. и индексирани в Scopus.

В топ 50 на най-продуктивните автори влизат изследователи от 37 университета от 13 държави в Европейския съюз. Присъствието на Висше училище по мениджмънт в проучването е поредно доказателство на приноса на университета за развитието на научните изследвания в сферата на туризма.

Изследователският институт на ВУМ издава международно признати научни списания като European Journal of Tourism Research (EJTR), Journal of Pedagogy and Educational Management and VUM Management Review. EJTR е единственото българско научно списание в областта на туризма, индексирано в най-голямата световна база данни за научни публикации Scopus. От 2016 г. списанието е включено и в другата голяма база данни за научни издания – Web of Science. От 1 юни 2019 г. EJTR е с отворен достъп и всички читатели могат свободно да изтеглят и споделят статии от уебсайта на академичното издание (http://ejtr.vumk.eu).