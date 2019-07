Топ гинеколог дава безплатни консултации на двойки с репродуктивни проблеми

Световно признатият проф. д-р Тимур Гюрган ще гостува в София и Варна, където ще даде безплатни консултации на двойки с репродуктивни проблеми. В морския град консултациите ще бъдат на 20 юли 2019 г. “Нека няма семейство без деца”, е посланието на проф. Тимур Гюрган, който е един от топ гинеколозите към турска болница.

Проф. Гюрган започва академичната си кариера като асистент през 1985 г. в Университета “Хаджеттепе” в Анкара. През 1995 г. става пълноправен професор в катедрата по Акушерство и гинекология в същия университет, където работи като ръководител на Катедра по репродуктивна ендокринология и безплодие повече от 15 години. Създател е и на първият репродуктивен център в Турция, акредитиран от Европейското общество за репродуктивна медицина и ембриология (ESHRE).

Работил е като научен сътрудник във Великобритания, Израел, Канада, САЩ, Белгия, Германия. Пионер е в дейностите на репродуктивната медицина в Турция.

През 1988 г. става член и повече от десет години работи в научния ръководен комитет в ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology- Association). Член е и на American Society for Reproductive Medicine, European Society for Gynecological Endoscopy (Европейска асоциация гинекологична ендоскопия), член на борда (MEFS –Middle East Fertility Society -Близкоизточно общество по фертилитет). Заемал е длъжности и в международен научен комитет American Association Gynecological Endoskopi, представител е на асоциацията в Турция. Организатор на над 20 национални и международни конгреси, симпозиуми и семинари в областта на гинекологията и репродуктивната медицина.

Един от основателите на Международното дружество за ин витро оплождане. Работил е като член на борда и генерален секретар, отговарящ за образователните дейности на сдружението. През май 2005 г. е на поста президент на Международния световен конгрес по асистирана репродуктивна техника и генетика (IVF) в Истанбул. През 2015 г. в Копенхаген е избран за председател на Световната ин витро организация (International Society of InVitro Fertilization (ISIVF).

През 2017 г. е избран за президент на Mediterranean Society for Reproductive Medicine (MSRM) -Асоциация на Средиземноморското общество за репродуктивна медицина. Трудът му включва: разстройства на репродуктивните хормони и менопаузата, гинекологични ендоскопска хирургия, поликистозни болести, ендометриоза, рискова бременност , областите свързани с човешката генетика с безплодие и ин витро оплождане. По настоящем преподава в Университета Bahçeşehir Истанбул, Медицински факултет по Акушерство и гинекология.

Основал е един от водещите референтни центрове с научен и клиничен успех в страната обслужващ близо 1500 пациенти годишно. Автор е на повече от сто научни статии, публикувани в национални и международни научни списания и издания.

Желаещите да се консултират и да зададат своите въпроси, могат да си запишат предварително индивидуален час на тел: 0888688805. Моля, записалите се да носят медицинските си документи. Консултациите ще са по документи и няма да се извършват физически прегледи. Ще се проведат в Рослин Димят хотел.