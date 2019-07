Казанлъшки рок баби пеят Metallica и Queen

Какво обединява „Куин”, Мадона, Майкъл Джексън, „Металика”, Айрин Кара и „Уедърс гърлс”? В Казанлък вече знаят – това са колоритните участнички в риалити формата „Бабсбг” на Читалище „Искра”, който стартира преди шест месеца.

„През м. юли те завършват бг-интерпретацията на красивата музикална композиция „Nothing else matters” на „Металика”. И веднага започват легендарния хит на Майкъл Джексън „We are the world”, издаде ръководителят Стоян Петров. По думите му рок бабите ще останат без лятна ваканция, ако не приключат с планираните сингли. Те усърдно готвят своя репертоар, записват в студио, учат текстове, хореография.

„Тези дни, който преминава покрай читалищната сграда спира под отворените прозорци, откъдето се носи ритъмът на „It’s raining man” („Валят мъже”) на „Уедърс гърлс” и танцува под дъжда в Казанлък”, разказва Петров. Жизнерадостните гласове на седемте дами взривяват за лятно настроение и с легендарната 37-годишна песен на Айрин Кара от филма, покорил милиони сърца “Флашданс” – “What a Feeling”. По време на репетиции дамите от “Бабсбг” демонстрират желанието си за заслужена ваканция пред своя ръководител с добро изпълнение на легендарната „Like a Prayer“ („Като Молитва“) на Мадона.

„Бабсбг” изпълнява поп и рок хитове с адаптиран текст на български език от текстописеца Петър Москов, аранжиментите са дело на Боян Христов, работил с Мария Илиева, Любо Киров, Графа, Михаела Филева и др. В репертоара имат вече седем песни.