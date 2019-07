Банда с поредица от брутални убийства в Лос Анджелис

Съд в САЩ предяви обвинения в рекет и убийства на 22-ма членове на бандата „MS-13” за поредица от брутални убийства в Лос Анджелис, съобщават „USA Today” и БГНЕС.

Американският президент Доналд Тръмп, говорейки за проблема с престъпността сред нелегалните мигранти, постоянно се позовава на престъпленията на латиноамериканската престъпна група „MS-13” като една от основните заплахи за американското общество.

Според разследването заподозрените, които са били задържани миналия уикенд, са сред най-жестоките убийци на групата, тероризираща града. Обвинението е построено върху седем престъпления, в които заподозрените са отвлекли жертвите си и са ги убили, използвайки бейзболни бухалки или хладно оръжие.

Sergio Alexander Galindo, AKA “Killer,” is a fugitive #wanted by the LA Metropolitan Task Force on Violent Crime. Galindo is a known member of MS-13, approx. 5’5”, 165 lbs, and has tattoos on his abdomen, back, & elsewhere. Call 310-477-6565 with info. https://t.co/dctKcv6UiU pic.twitter.com/OtdnhvDnYc

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) 16 юли 2019 г.