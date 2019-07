Фюжън проекти и гости от Европа и Америка на джаз фестивала “Варненско лято”

28-ото издание на Международния джаз фестивал “Варненско лято” 2019 ще събере в дните от 26 до 28 юли в Английския двор на Археологическия музей в морската столица почитателите на свободната музика. „Подготвили сме програма от обичани от българската публика наши водещи изпълнители, добре познати и в чужбина – споделя моторът на фестивала, признатият майстор на саксофона Анатолий Вапиров. – Те ще излязат на сцената в съвместни проекти с артисти от Европа и Израел. Ще ни гостуват и джазмени от Украйна, Полша, Литва, Австрия, САЩ. Ще имаме силно брас присъствие. Вярвам, че ще зарадваме приятелите на джаза с три наситени с добра музикантска енергия летни вечери.”

Началото ще бъде на 26 юли с Бодуров трио, водено от един от най-активно работещите джаз музиканти от по-младото поколение – Димитър Бодуров, пиано, който се е наложил и в Холандия, където живее, и тук. С него са Мишо Иванов, бас, и Йенс Дюппе, барабани. Тримата правят концерти в Европа, Израел, България, имат пет издадени албума за новержки и холандски лейбъли, както и за собствения лейбъл на Бодуров „Optomusic”. Специално за варненския фестивал триото готви проект с участието на тромпетиста Итамар Борохов от Израел. Той тръгва от Яфа, като никога не забравя следите на историческата си музикална култура, и вероятно заради този свой специфичен подход достига до силно присъствие на джаз сцената в Ню Йорк. Борохов има турнета на четири континента, концертира на престижните сцени на Линкълн Център, Кенеди Център, SummerStage в Central Park, Blue Note NY, джаз клуб Ronnie Scott, Bimhuis, Flagey. Участвал е на много международни фестивали, сред които Roskilde, Jazz à Liège & Shanghai World Music Festival и на джаз фестивали в Монреал, Отава, Лондон, Москва, Тел Авив. Във Варна ще гостува за първи път.

Същата вечер варненската публика ще се срещне и с един доста необичаен квартет, съставен само от бас кларинети – „Woody Black 4″, който идва от Австрия. Даниел Мозер, Леонард Скорупа, Стефан Дикбауер и Оскар Антоли. Те ще предложат собствени композиции и свежи аранжименти, а критиците казват за тях, че ги отличава характерната топлота на звука и свободата в импровизацията. Четиримата са възпитаници на Университета за музика и сценични изкуства във Виена. Любопитството ги води до по-различен подход към джаза, който освен към разнообразието на съвременния джаз, е отворен и към пътешествията в world music, free и avant-garde.

На 27 юли първи на сцената ще излязат KoloYolo от Украйна – Оля Гончаренко, електрическа бандура и вокал, Ник Гончаренко – китара и вокал и Алекс Лебеденко – барабани и перкусия. Експерименталното трио изпълнява фюжън от джаз, етно и електронна музика, стоплен от деликатния женски вокал и нежния звук на преобразената традиционна украинска бандура. Създаден през 2013 г. от Николай и Олга Гончаренко, този world music проект вече печели признание и концертира в много клубове и фестивали в Украйна и Полша: “Vinnitsa Jazz”, “Odessa Jazz”, “Jazz Koktebel”, “Jazzomir”, “Slowianalia Szczecin”, “Sofar Sounds”, “Vedalife”, “Trypilske Kolo”, “Lviv Bandur Fest”.

Вторият концерт на 27 юли е на Лукаш Боровицки квартет от Полша. Полско-датската група е в състав Лукаш Боровицки – китара, Мадс ла Кур – флигорна, Мариуш Прашниевски – бас и Карол Домански – барабани. Те изпълняват оригинален съвременен джаз, чиито корени са в широката американска и европейска джаз традиция, а на моменти и в съвременната класическа музика. Често комбинират противоположности – мелодичност и стегнато композирани структури с импровизационна откритост. Създателят на квартета Лукаш Боровицки живее в Оденсе, Дания, награждаван е с множество престижни отличия, сред които първа награда на Международния конкурс за джаз китара Guitar City и индивидуална награда за най-добър солист на Hopes of Warsaw.

Последната фестивална вечер на 28 юли ще представи Литовски тромбонен проект с певицата Лорета Сунгайлиене. Лидер на проекта е композиторът и виртуоз на тромбона Витаутас Пилибавичус, още четирима тромбонисти с класическо и джаз амплоа са в групата – Ремигичус Гумулиаускас, Томаш Карка, Саулиус Карка, Паулиус Батвинис, с тях е и Артурас Маниусис – перкусия. Уникалният музикален проект съчетава професионален тромбонов квинтет, перкусионист и народна певица. Този смел творчески експеримент започва през 2018 г., оттогава групата не спира да организира концерти и да участва на джаз фестивали в Литва и чужбина. Лорета Сунгайлиене е етномузиколог и водещ на телевизионни предавания, певица, известна като изследовател на народни песни и участник в различни фолклорни проекти. Синтезът на народна, джаз и фюжън музика, който гостите от Литва ще предложат, изразява техния модерен поглед към фолклора.

Финалът на Джаз фестивала „Варненско лято” ще бъде с едно историческо американско име в компанията на реномираното Антони Дончев трио в състав Антони Дончев – пиано, Димитър Сираков – бас и Мартин Хафизи – барабани. С Антони Дончев са свързани почти всички престижни изяви на българския джаз през последните години. Дончев е носител на редица награди за театрална и филмова музика, както и на Кристалната лира на Съюза на музикалните дейци в България. Диригент на Биг Бенда на Българското радио от 2010 г. Председател на УС на Българската музикална асоциация.

Гостът от САЩ е саксофонистът Били Харпър. Той се установява в Ню Йорк през 1966 г. – точния момент, в който да привлече вниманието на някои от гигантите на джаз сцената – Джил Еванс, Макс Роуч, Тед Джоунс, Мел Луис, Лий Морган, Арт Блейки и Jazz Messengers. От 1966 до 1979 г. с тях, както и със своя Бил Харпър квинтет, той концертира, записва и прави турнета в Европа, Япония, Африка и САЩ. Албумът му Black Saint предизвиква фурор на международната джаз сцена през 1976 г. Всички отзиви в медиите оценяват високо неговите иновации и това е причина Modern Jazz League of Tokyo да определи албума за “Jazz Record of the Year – Voice Grand Prix.” Харпър е ангажиран и с педагогическа дейност като преподавател в Livingston College, Rutgers University, and The New School of Jazz and Contemporary Music. Печели три гранта за композиция и е два път е удостояван с Наградата на международната критика за тенор саксофон. Името му нашумява отново през 2017 г. след излизането в Netflix на документалния филм „I Called Him Morgan” за джаз тромпетиста Ли Морган, в който Харпър има кратка, но ключова роля.

Международният джаз фестивал „Варненско лято” 2019 се организира от Варненското джаз общество с финансовата подкрепа на Фонд Култура на Община Варна и с подкрепата на Министерството на културата, Посолството на Австрия в София, Полския културен институт, Lithuanian Council of Culture и хотел „Капитол” – Варна.