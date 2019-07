RADAR 2019 запознава Варна с изкуството отвъд познатите граници

Варна отново ще бъде морски пристан на новия културен прилив. Причината за това е шестото издание на RADAR Festival Beyond Music. Тази година фестивалът ще се проведе в дните от 9-ти до 11-ти август в Градска художествена галерия, като по традиция в залата ще бъдат представени класическите и джазови композиции, докато дворът остава запазена територия за електронните и експериментални проекти.

Сред основните акценти попада откриващата вечер (9-ти, август, 19:30ч.), в която ще можем да чуем и прижевеем изпълнението на GORAFUNK и Сетере Нафиси. В основата на проекта стои идеята за създаването на нови музикални хоризонти чрез непреходността на джаз звученето. Публиката ще има възмоността да се наслади на изцяло авторските композиции на Стефан Горанов, базирани върху разказа на Рей Бредбъри – Frost and Fire, както и на майсторското изпълнение на завладяващата Сетаре Нафиси.

Другият основен акцент в тазгодишната програма е и може би най-мащабният проект, появявал се на сцената на RADAR до този момент. Това е премиерата на Mixing Vanity (10-ти август, 19:30ч.) – проект, съчетаващ мода, джаз, електроника, театър и видео арт. Представлението е един комплексен наратив, който изследва границата на нарцисизма със смирението по идея на пианиста и композитор Димитър Бодуров, събиращ впечатляващ екип от артисти, сред които и очарователната актриса и модел Ирмена Чичикова, позната от фимите „Виктория“ и „Не ме докосвай“. За музикалните пейзажи ще се грижат Росен Захариев, тромпетист, възпитаник на Ротердамската консерватория и Бостънския музикален колеж Бъркли и Димитър Семов на барабани, свирил със знакови за джаз и поп музиката инструменталисти и певци като Чарлз Папазов, Тони Джоунс, Чико Фрийман. Към блестящия екип добавя имената на дизайнера Нели Митева, Александър Гергинов, основател на моден бранд Ham& Eggs и на визуалния артист Владислав Илиев от Phormatik Visual LAB.

Фестивалът ще завърши подобващо на 11-ти август от 21:00 ч. с третия основен концерт от програмата – представянето на албума Æ на скандинавския барабанист Антон Егер, който се нарежда между най- експресивните, енергични и виртуозни барабанисти на европейската джаз сцена. След многобройните си турнета и създадени албуми като член на авангардното трио Phronesis и групата на саксофониста Мариус Несет, Антон издава дългоочаквания си дебютен албум Æ, с който несъмнено демонстрира нови и непознати страни на неговия артистичен профил.

В двора на Градска художествена галерия на 9-ти и 10-ти август oт 21:00`ч. ни очакват и две последователни електронни вечери. Стартът дава аудио-визуалния пърформанс на деветнадесетгодишния OMORI. OMORI започва като drum and bass солов проект през 2016-та година. Оттогава артистът експериментира с въздействието на различни жанрове – от lo-fi hip hop до glitch и noise. Категорично можем да заявим, че OMORI предизвиква дефиницията за жанр и изследва най-затънтените кътчета на човешкия ум.

Вечерта продължава с проекта Go Back To Hiding In The Shadows на звуковия и визуален артист Pandelis Diamantides. В своите аудиовизуални изпълнения, Pandelis използва авангардна дигитална технология, за да създаде сложни многопластови пейзажи. През последните години, работата му е представяна на международни фестивали и културни пространства, включително FIBER Festival (Холандия), Mirage Festival (Франция), Venice Biennale (Италия), Bozar Museum (Белгия), The Vortex (Великобритания) и други.

На 10-ти август от 21:00ч. електронните почитатели ще посрещнат на сцената xDEx – под този псевдоним последните 15 години стои Виктор Проданов и множество музикални проекти и колаборации, жанрови метаморфози и експерименти. В работата си той използва прости електронни инструменти и комплексни, компютърно-генерирани звуци. В сета на сцената на RADAR той ще комбинира звуково пространство с ритъм, което ще постави зрителя в една уникална музикална структура и ще си „поиграе“ с усещането му за време.

Веднага след него последен акт от електронната програма е запазен за SCHNITT – артистична колаборация между Амели Душоу и Марко Монфардини, родена от общия интерес към електронната музика и визуалното изкуство. MEMORY CODE 2.0 е аудио-визуален сет с централен фокус върху визуалната памет, работещо върху изображението отвъд екрана, затворено в човешкия ум, което ще бъде припомнено и симулирано чрез комбинация от звукови и визуални елементи.

Съпътстващата програма на 6-тия RADAR ще представи лекцията на Теодора Константинова и Радослав Механджийски – Мода, Манипулация и Съвременно изкуство (11.08- 16:00ч. Социалната чайна), както и ателието NoizyToyZ, в което Виктор Проданов ще демонстрира работа с експериментални електронни инструмени. Билети в продажба онлайн, до адрес, както и в Социалната Чайна. Повече информация на сайта на фестивала www.radar-festival.eu, и на неговата Facebook страница.