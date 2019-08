Питат варненци за съдбата на Дупката

Допитването, инициирано от Община Варна, ще се проведе в две посоки

Проучване на нагласите на варненци за съдбата на т.нар. Дупка в центъра на града (терен между булевард „Княз Борис I” и ул. „Княз Александър Батенберг”, ул. “Воден” и ул. “Архимандрит Филарет”) ще започне навръх празника на морската столица – 15-ти август.

Допитването, инициирано от Община Варна, ще се проведе в две посоки. Първата предвижда проучване на нагласите сред специалисти в областта на архитектурата, градоустроустройството, културата, туристическия, хотелиерски, ресторантьорския бизнес и други заинтересувани страни, след което ще бъде търсено и широко обществено мнение чрез анкета, съставена на база обработените мнения на специалистите от първия етап. След обработване на резултатите ще обявим международен конкурс за пространството, заяви кметът Иван Портних.

Подробна информация за Дупката – хронология на развитието на територията, подробно описание на проекта по отделните дейности, логото на инициативата и две подробни аероснимки на терена, ще бъдат качени в специален сайт, който предстои да бъде пуснат следващата седмица.

Т. нар. Дупка е пространство, разположено в идеалния център на града, и следва да съчетава различни обществени и търговски функции, които да направят участъка от бул. “Княз Борис I” и околните обществени пространства към ул. “Воден” и ул. “Шипка” още по-живи и използваеми, обясниха експертите от Обединение „Идея за Варна”, които ще изготвят проучването.

Целта ни е да намерим точната функция на пространството, като отправна точка от пешеходната зона на Варна към Приморския парк, Римски терми – големи и малки, пристанището и други градски музеи, археологически обекти и обществени пространства. Улиците “Хан Аспарух” и “Александър Батенберг” са важна връзка между морето и активната градска зона, които от десетилетия са блокирани от т.нар. Дупка. Затова бъдещите пространства трябва да обслужват на първо място обществения интерес и да интегрират по съвременен и достъпен начин откритите археологически ценности, коментира главният архитект на община Варна Виктор Бузев.

Наред с търсения краен резултат за определяне на функцията и подготовката на архитектурен конкурс за пространството, инициативата ще даде възможност за широко популяризиране на ангажираността на Община Варна и към мнението на всеки жител и гост на града.

Екипът, който стои зад проекта за проучването на нагласите, е в състав: Максим Недков – архитект, завършил архитектура в Мюнхен. От 2016 г. работи във Варна в сферата на инвестиционното проектиране и теми, свързани с градска среда. Силвана Маринова – архитект с опит в инвестиционното проектиране и интереси към подобряване на градската среда и достъпността чрез изследване на решения с активно гражданско участие. Интереси и опит в опазването на културното наследство; Явор Панев – архитект, съосновател и зам.- председател на Сдружение „Таляна”; Александра Бабунска – архитект и автор на игрови модели, свързани с развитието на градската среда. През 2017 реализира проектите “Get involved, fall in love with VARNA” и ” In love with VARNA”, с които чрез артистични инсталации и игри цели да провокира повече активни хора във Варна да преоткрият потенциала, който крие историческото сърце на града и да обединят усилия в неговото преобразяване. Учредител на Сдружение „Таляна”; Цвета Йоцова – юрист с дългогодишна практика, участвала в подготовката и организирането на международния архитектурен конкурс за новата сграда на библиотеката във Варна, на Топлоцентралата в София, в конкурса за нов център на Боровец; Венцислава Недялкова – архитект с професионален опит в администрацията в Германия – в сферата на организиране на градоустройствени конкурси и въвличане на обществеността в облагородяването на градската среда; Росен Стоев – юрист с опит в структурни проекти на Столична община, паркове, публични пространства и инженерна инфраструктура. Социологията ще бъде обобщена и анализирана от Blue point – https://bluepoint.bg/. Графичният дизайн е възложен на Димитър Трайчев – Сталкер студио. Електронната страница на проекта ще бъде изработена от http://www.virtualno.eu/

Т. нар. Дупка се появява в края на 80-те години, след като местната власт събаря няколко къщи със статут на паметници на културата с идея на мястото им да бъде построен Търговски дом. В процеса на работа обаче били открити археологически пластове – част от крепостна стена и кула на античния Одесос от IV в. пр. н. е., които според археолозите са най-старият открит досега участък от укрепителните съоръжения на древната крепост. Подобни останки не са установени на други места в стария град. Пак на същото място са налични и руини от сгради от късната античност – IV-V в., както и от два отводнителни канала и три глинени тръбопровода от същия период. Извън разкопаното пространство, но кореспондиращи с описаните старини, са открити и останки от втора крепостна стена. Според учените тези участъци от двете крепостни стени, запазени в центъра на един съвременен град, са рядко срещано явление в археологическата практика и са отлична предпоставка са превръщането им в туристическа атракция.

През 1989 г. комисия към Националния институт за паметници на културата (НИПК) излиза с категорично становище, че разкритите древни останки са уникални както за града, така и в национален мащаб. Препоръката е съхранението им да бъде на място, тъй като преместването им би било пагубно за тях. Тази позиция довела до спиране на проекта за изграждане на Търговския дом. Оттогава това място в сърцето на археологическия резерват „Античен град Одесос – Варна” е останало като грозна дупка в центъра на града.