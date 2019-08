Парите за изтребителите са преведени

Сумата по договорите за доставка на осемте изтребители Ф-16 Блок 70 и оборудването им вече е доставена. Министерството на отбраната е превело всички 1,2 милиарда щатски долара по международните договори за доставката от Правителството на САЩ. Преводът е бил нареден в четвъртък до Агенцията за подпомагане в областта на сигурността (Defence Security Cooperation Agency – DSCA) по сметка на Република България.

С тази стъпка българската страна е изпълнила ангажимента си по договорите, сключени по проекта за придобиване на нов тип боен самолет за българските Военновъздушни сили. С потвърждението от Агенцията за получената сума за американската страна договорите също влизат в сила и започва изпълнението им, пише news.bg.

На 26 юли Народното събрание ратифицира договорите (LOAs) BU-D-SAB “Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка” (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA “Боеприпаси в подкрепа на F-16” (Мunitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD “Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR “Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване”(Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment). Те бяха подписани от министъра на отбраната Красимир Каракачанов на 11 юли.

Припомняме, на 10 юли 2019 г. министрите от кабинета “Борисов-3” одобриха покупката на 8 изтребителя Ф-16, договорите отидоха в Народното събрание за ратификация. Сделката не бе одобрена от БСП, “Воля” и “Атака”. На 15 юли правителството актуализира бюджета заради закупуването на изтребителите. В законопроекта се предвижда и увеличение на дефицита по държавния бюджет с 1,829 млрд. лв. до 2,228 млрд. лева.

На 23 юли президентът Румен Радев наложи вето върху сделката за покупка на осем изтребителя Ф-16. Мотивите на президента бяха искането стратегическите решения, свързани с отбраната и националната сигурност да се взимат с широк консенсус и подкрепа.

След това Радев изтъкна, че в сделката разходите по придобиване, постигнати включително и с имитиране на нов дълг, поставят под въпрос възможностите за временно осигуряване на липсващите способности на самолетите. На 26 юли, в парламента бе отхвърлено ветото на президента Румен Радеввърху четирите закона за придобиване на изтребителя Ф-16 от САЩ.

Припомняме също, че заради покупката на осемте изтребителя България емитира нов дълг от 700 милиона и 600 хиляди лева от началото на годината до 29 юли 2019 г. Бюджетът позволява новопоетият дълг да бъде до един милиард лева. Финансовият министър Владислав Горанов заяви че възнамерява да се възползва от цялата сума.

На 29 юли 200 милиона лева дългови книжа бяха продадени през деня при рекордно ниска доходност за облигации със срочност 10 години и половина – 0,32 на сто. Само преди седмица беше предишният аукцион, на който отново бяха поети 200 милиона лева дълг, но този път чрез 20-годишни облигации. Останалите 300 милиона и 600 000 лева бяха взети през юни, когато бяха предложени и от двата вида книжа.

Емитирането през юни на 20-годишни български дългови книжа предизвикаха интереса на банките. Причината – подобни книжа са считани за сигурна инвестиция, макар и с ниска доходност. Заради договора със САЩ за придобиването на самолетите бюджетът беше актуализиран от депутатите на 19 юли.