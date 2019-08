Експерти в областта на туризма от 16 държави се събират във Варна

От 25-ти до 29-ти август 2019 г. във Варна ще се проведе 69-та годишна конференция на Международната асоциация на научните експерти по туризъм (AIEST) – най-старата в света организация на учени и практици в областта на туризма. Домакин на събитието е проф. Станислав Иванов – Заместник ректор по научноизследователска дейност на Висше училище по мениджмънт-Варна и член на Управителния борд на AIEST.

Всяка година AIEST избира различна дестинация за конференцията си и е интересен фактът, че България не е била домакин на събитието от 1979 г., когато експертите са посетили Варна. Морската столица е била домакин на 29-то издание на конференцията в „Грандхотел Варна“ в курорта „Св. Св. Константин и Елена“ (тогава „Дружба“), което е било посветено на темата за човешките ресурси в сферата на туризма.

Тази година конференцията разглежда устойчивото развитие на туризма, тенденциите и развитието на правната рамка. Участие ще вземат над 40 учени и експерти от Австралия, Австрия, България, Великобритания, Германия, Испания, Канада, Малта, Словакия, Унгария, Финландия, Франция, Хърватска, Чехия, Швейцария и Япония. Сред участниците във форума са проф. д-р Харалд Пехланер – президент на AIEST и ръководител на Центъра за предприемачество към Католическия университет на Айхщат–Инголщат, Германия, и проф. д-р Кристиан Лесер от Университета в Сент Гален, Швейцария – генерален секретар на AIEST.

Пленарен доклад ще изнесе Иис Тусиядия – професор по интелигентни системи в обслужването и ръководител на катедрата по хотелиерство в Университета на Съри в Обединеното кралство. Изследователският интерес на проф. Тусиядия се фокусира върху приложенията и последиците от изкуствения интелект в туризма. От 2018 г. тя е и председател на Международната федерация по информационни технологии и туризъм (IFITT), както и основател на Алианса за иноватори и изследователи в сферата на туризма и гостоприемството (Alliance for Innovators and Researchers in Tourism and Hospitality).

Официалното откриване на 69-та годишна конференция на AIEST ще бъде на 26-ти август 2019 г. от 9:30 часа в зала „Дарзалас“ на хотел „Rosslyn Dimyat“. Основната тема тази година е „Граници на туризма: теории, практики, методологии“, а част от планираните сесии са „Устойчивост в туризма и гостоприемството“, „Управление на дестинации“, „Потребителско поведение“, „Бизнес модели и управление“ и други.