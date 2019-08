Конкурсът Малка Мис и Малък Мистър България 2019 – за пръв път в Златни пясъци

Над 60 деца от всички краища на България ще се съберат от 9-ти до 13-ти септември в Златни пясъци за конкурса Малка Мис и Мистър, Мис и Мистър Тийн България 2019, пишат от ПРофайл. Организатор и лицензиант на конкурса е Агенция Интерсаунд. Финалният спектакъв е на 12 септември на открита сцена между басейните на фона на атрактивната архитектура на хотела-домакин. Участниците от над 15 града са класирани да представят своите родни градове от регионални конкурси, както и национален кастинг.

Децата ще прекарат няколко незабравими дни в подготовка за финала. Предстои интересна програма: Парад на градовете – делегациите се представят с оригинални програми, Весел карнавал за деца и родители, Арт фестивал NEW STARS 2019 ще се включат по-голяма част от участниците – песни, групови и индивидуални танци, хореографска подготовка и разбира се – време за плаж и море. Финалният спектакъл ще протече в три тура : Атрактивно откриване с танц на участниците, облечени в униформа на конкурса, атрактивен дизайн и грейнали детски лица. . Втори тур- представяне в народни носии и третото, най-впечатляващо дефиле ще превърне сцената в приказен замък – принцове ипринцеси в чудни бляскави рокли ще завладеят сърцата на публиката.

В журито на конкурса са поканени: Наско Лазаров – ПРофайл, Мис България 2016 и Вицемис Планет 2017 Габриела Кирова, Мис Варна 2019 – Румяна Данаилова, Best Model of the World 2016 Симона Милова, Десислав Димитров – Пр експерт , Георги Друмев – Друм мюзик, модни специалисти, артисти, представители на хотела-домакин, журналисти и спонсори. Председател на журито е г-жа Ирина Папазова, Президент на Агенция Интерсаунд. Специални гости, които ще имат честта да връчат короните на победителите са Бриана Петрова – Little Miss Planet 2019 Grand Prix,Естер Лазарева – Little Miss Nations 2018 , Никол Проданова – Little Miss Planet 2018, Самуил Чешмеджиев – Little Model Earth 2017.

Водещи на конкурса бяха отново Сузан ДжемилTop Teen Model of the Planet 2018 – и Йордан Папазов. Режисьор на събитията е Мартин Желев, създал поредица национални и международни спектакли.

Победителите от конкурса ще получат правото да представят България в редица международни форуми: Little Miss Nations – Бразилия, Little Miss United World – Испания, Top child model of the Planet-Грузия,Little Miss & MisterGalaxy, Little Miss & Mister Planet , Little Model Earth – Индия, Prince & Princess International 2017 – Тайланд Festival Model & Talent World-Анталия и други.