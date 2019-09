Японски учени откриха останки от нов вид динозавър на 72 милиона години

Японски учени са идентифицирали нов вид динозавър от почти пълен скелет, който е бил най-големият открит някога в страната, с дължина осем метра, съобщава БГНЕС.

След като анализира стотици кости, датиращи от преди 72 милиона години, екипът от университета в Хокайдо заключи, че скелетът някога е принадлежал на нов вид тревопасен динозавър, който бродел по Земята.

