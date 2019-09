Голям търговски кораб се преобърна край бреговете на Джорджия. 20 от общо 24-ма души екипаж бяха спасени, но останалите четирима се водят в неизвестност.

A cargo ship measuring more than 650 feet has overturned off the coast of Georgia in the U.S. Four crew members are missing https://t.co/YltQShiodC

