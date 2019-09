ISSA акредитира за първи път българско училище по ветроходство

Административният съвет на Международната асоциация за ветроходни училища ISSA включи варненското ветроходно училище Good Captain by Go Get Sport в своя официален списък, в който могат да бъдат приети школи по яхтинг и уиндсърф от всяка точка на света. Изискването това да се случи е всички кандидати да получат одобрение и да покрият стандартите на асоциацията.

Крайното решение се взима въз основа на оценка, поставена след посещение и обстойна проверка на специално изпратен от организацията инспектор, който стриктно следи за качеството на преподаване, оборудването и условията на безопасност.

След акредитацията на школата по ветроходство, са добавени нови курсове, които покриват възможно най-високите стандарти за яхтинг образование. Всички те са наложени от Международната асоциация за ветроходни училища, която е създадена още през 1969 година в Лондон.

“Възможността за получаване на морска квалификация от ISSA е огромен напредък за развитието на яхт културата в България, а освен това е и прекрасна възможност за всички онези, които искат да се занимават професионално с ветроходно плаване“, казва инструкторът Максим Гасумянц.

“Обученията по плаване вече ще са на едно доста по-различно ниво от провежданите досега в България“ , твърди Максим. Ето и част от тях:

Базов курс по ветроходство + ISSA Екипаж на яхта

Тези два курса са с обща продължителност 6 дни, но могат бъдат изкарани поотделно, а допустимата минималната възраст за записване е 10 години. Всеки курсист, който завърши и двете ветроходни обучения, вече няма да е само пътник на борда, а ще може да участва активно в управлението на ветроходна яхта като компетентен и пълноправен член на екипажа.

Курс ISSA Крайбрежен капитан

Капитанският курс на ISSA трае около 14 дни, като по-голямата част от него се изкарва във ветроходна практика. Минималната възраст за записване е 16 години и е необходим предварителен опит като пълноправна част от екипажа на най-малко един ветроходен круиз. Крайбрежен капитан със сертификат от ISSA може да управлява ветроходна яхта с дължина 24 метра на разстояние до 22 морски мили от брега.

Издаваните от ISSA сертификати за правоспособност са международно признати и с доживотна давност. Благодарение на Максим Гасумянц и Анастасия Исаева /главни инструктори и основатели на школата/, такова свидетелство може да получи всеки, завършил курс в Good Captain by Go Get Sport и взел изпита за покриване на съответното ниво на компетентност.

Компанията Good Captain by Go Get Sport специализира дейността си в обучението и курсовете по ветроходно плаване. Aктивно стартира своята дейност през 2018 година. В школата преподават инструктори, професионални спортсмени и кандидати за майстори на ветроходния спорт. Главната насока, в която работи екипът, е създаването на нов формат училище по ветроходство, чиято основна цел е яхтинга за удоволствие, както и професионално обучение.

ISSA (International Sailing School Association) е международна организация с нестопанска цел, която предоставя рамка от общи стандарти за качеството и безопасността в училищата по ветроходство и уиндсърф по целия свят. Стандартите на ISSA се прилагат еднакво, както за сертифицирането на курсисти, така и за акредитирането на инструктори по ветроходно плаване и уиндсърф от всички нива на компетентност.