Няколко района и местности във Варна остават без тoк днес

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Няколко района и местности във Варна ще останат без ток днес, Причината е извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, съобщиха от Енерго про.

– от 08:00 ч. до 17:00 ч., местност Боровец – юг.

– от 08:00 ч. до 17:00 ч., местност Боровец, района около обръщача на автобуса, част от м-ст Боровец – юг и част от м-ст Боровец – север.

– от 09:00 ч. до 16:00 ч., ул. Ангел Георгиев, ул. Баба Тонка, ул. Велико Христов, ул. Георги Бенковски, ул. Проф. Ж. Кюри, ул. Радецки, ул. Христо Попович, ул. Христо Самсаров.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч. в районите на карето, заключено между бул. Вл. Варненчик, ул. Георги Бенковски, ул. Д-р Пискюлиев.

– от 08:30 ч. до 16:30 ч., кв. Чайка 44, 46, 100, част от пазар “Чайка” и бул. Княз Борис I – сп. “Делфинариума”.

– от 09:00 ч. до 16:00 ч., ул. Алеко Богориди, ул. Антон Страшимиров, ул. Барутен погреб, ул. Веслец, ул. Владимир Димитров – Майстора, ул. Крепостна, ул. Хан Пресиян.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч. в районите на между Колхозен пазар, фабрика Христо Ботев и хотел Голдън тюлип.

– от 08:30 ч. до 16:30 ч., част от м-ст Акчелар, част от м-ст Ваялар, част от м-ст Свети Никола.