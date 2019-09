Черно море Бриз с 11 медала от регатата Бриз Есен

Варненци спечелиха 6 златни, 3 сребърни и 2 бронзови отличия

Черно море Бриз с 11 медала от регатата Бриз Есен, която се проведе в петък, събота и неделя. Министърът на спорта Красен Кралев откри ремонтирания със средства на спортното министерство обект. Варненци спечелиха 6 златни, 3 сребърни и 2 бронзови отличия.

В Надпреварата се пуснаха 100 яхти в 8 класа от 10 клуба в страната. Проведени бяха 7 гонки, като последния състезателен ден поради липса на вятър гонките бяха отменени.

Класиране в клас Оптимист

Генерално:

1. OMC Nessebar 2000 Georgi Manoilov

2. cap.G.Georgiev-Port Varna Viktor Stanoev

3. cap.G.Georgiev-Port Varna Alexandar Ganev

юноши старша

1. Nessebar 2000 Georgi Manoilov

2. Port Burgas Mariyan Shangov

3. Port Burgas Ivan Naydenov

юноши младша

1. cap.G.Georgiev-Port Varna Viktor Stanoev

2. cap.G.Georgiev-Port Varna Alexandar Ganev

3. OMC Nessebar 2000 Alexandar Vangelov

девойки старша възраст

1. OMC Nessebar 2000 Bozhidara Bozovayska

2. OMC Nessebar 2000 Rozi Kaneva

3. Chernomorets, Burgas Dayana Pashova

девойка младша възраст

1. Cherno more-Briz, Varna Adriana Petkova

2. OMSC Cyclone Daniela Gocheva

3. cap.G.Georgiev-Port Varna Tsveta Kircheva

клас Лазер 4,7 – генерално

1. OMC Nessebar 2000 Daniel Yordanov

2. cap.G.Georgiev-Port Varna Radoslav Gavrailov

3. Port Burgas David Binev

Младежи

1. OMC Nessebar 2000 Daniel Yordanov

2. cap.G.Georgiev-Port Varna Radoslav Gavrailov

3. Port Burgas David Binev

Девойки

1. OMC Nessebar 2000 Diana Markova

2. cap.G.Georgiev-Port Varna Andrea Kirova

3. MK Balchik Katerina Dimitrova

клас Лазер Радиал

1. Cherno more – Briz, Varna Mariela Nikolova

2. cap.G.Georgiev-Port Varna Yoana Todorova

3. Cherno more – Briz, Varna Nikolay Tsenov

клас Лазер Стандарт

1. Cherno more – Briz, Varna Daniel Nikolov

2. Cherno more – Briz, Varna Ivo Filchev

3. MC Balchik Martin Penev

клас Фин

1. Cerno more – Briz, Varna Svetlin Popov

2. Cerno more – Briz, Varna Boyan Kostov

3. CSYC Academic, Sofia Nikola Aleksandrov

клас Кадет

1. Cherno more – Briz, Varna Yordan Iliev Simeon Donev

2. Cherno more – Briz, Varna Mario Boykov Georgi Valchev

3. Cherno more – Briz, Varna Rafael Arianto Nikola Karazlatev

клас 420

1. OMC Nessebar 2000 Martin Gerov An-Nikol Kaneva

2. NC Balchik Vilislav Dimitrov Yasen Velikov

3. Cherno more-Briz, Varna Tsvetoslav Mavrodiev Stefan Mikaleyan

Клас 470

1. Cherno more – Briz, Varna Alexandar Lazarov Iva Nedeva

2. cap.G.Georgiev-Port Varna Hristo Mladenov Yavor Nankov

3. YC Chernomorec, Burgas Georgi Nikitov Nikola Kobarelov