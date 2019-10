Демонстрации по таекуондо във Варна на най-добрите в света

На 16 октомври 2019г. от 18 часа в зала “Владислав”, Спортен комплекс “Черно море”, жителите на Варна ще имат уникалния шанс да се докоснат до магията на източното бойно изкуство, чрез невероятните демонстрации на най-атрактивния демонстративен отбор в света.

Това ще се случи само броени дни, преди старта на най-елитното и престижно първенство по таекуондо в света – сериите GRAND PRIX 2019, чиито домакин е София. Най-добрите 32-ма на планетата в олимпийските категории ще се бият за победата, титлата „THE BEST OF THE BEASTS“ и награден фонд от 100 хил. долара.

Демо-отборът е съставен от професионални таекуондо състезатели, избрани в жестоката конкуренция на десетки милиони в Южна Корея, където Таекуондо е национален спорт, историческо наследство и забележителност.

Демонстративният отбор на Световната федерация по таекуондо пътува из целия свят и програмата му е запълнена с години напред. За да има честта дадена страна да бъде посетена от най-добрите таекуондо състезатели в света, се подава кандидатура за домакинство, която невинаги се одобрява. След посещението си при папа Франциск във Ватикана, в централите на ОН в Ню Йорк и Женева, и в централата на МОК в Лозана най-емблематичният боен демо-отбор ще стъпи и на родна земя.

Не пропускайте възможността да видите най-добрите в света на таекуондото във Варна.

Вход – свободен.