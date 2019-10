Китайци са жертвите във варненския камион ковчег в Есекс

Трийсет и деветте души, открити мъртви в хладилен камион близо до Лондон, са китайци, предаде Асошиейтед прес.

Британската полиция в четвъртък извърши проверка на два обекта в Северна Ирландия и разпита шофьор на камион, докато служители разследват смъртта на 38 възрастни и един тийнейджър. Смята се, че претърсванията са свързани с ареста на шофьора, посочен в докладите като 25-годишния Мо Робинсън от Портадаун.

The trailer, containing 39 bodies, travelled from Belgium to Purfleet, Essex. Then it left the port along with the lorry.

Get more on this story here: https://t.co/utHhJsD27L pic.twitter.com/k4Jac6rzW6

— Sky News (@SkyNews) 23 октомври 2019 г.