Регата Есенни ветрила закри ветроходния сезон

Регата Есенни ветрила закри ветроходния сезон. В състезанието, което се проведе в акваторията пред аспаруховия плаж, сили премериха 50 деца от варненските ветроходни клубовем СК “Черно море-Бриз”, ВК “Синева” и ЯК “Кап. Г. Георгиев – Порт Варна”.

За всички деца организаторите бяха подготвили грамоти, а призьорите бяха отличени с купи и медали.

Класирането:

Клас Оптимист момичета младша

1. Цвета Кирчева – ЯК Кап. Г. Георгиев – Порт Варна

2. Рая Косева СК Черно море – Бриз

3. Елена Гочева ВК Синева

Клас Оптимист момчета младша

1. Виктор Станоев ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна

2. Васил Манев ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна

3. Никола Атанасов СК Черно море – Бриз

Клас Оптимист момчета старша

1. Росен Матеев ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна

2.Алекс Стойчев ВК Синева

3. Савелий Ивакин СК Черно море – Бриз

Клас Лазер 4.7

Михаил Берберов и Андреа Кирова от ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна

Клас Кадет

1. Никола Каразлатев/Симеон Донев СК Черно море-Бриз

2. Рафаел Арианто/Искрен Михайлов СК Черно море-Бриз

3. Георги Вълчев/Михаил Старчев СК Черно море-Бриз

Клас 420

1. Стефан Микаелян/Йордан Илиев СК Черно море-Бриз

2. Николай Ценов/Магдалена Ценова СК Черно море-Бриз

3. Даниел Колев/Даниил Цимбал ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна

Наградите връчи Росен Марангозов президент на БФВ