Галерия Contemporary Space показва “Черни картини от радостни събития”

„Черни картини от радостни събития” е цикъл от пет живописни произведения, създадени през последните няколко години и със самото си заглавие намеква за противоречиви смисли и противоречиви чувства. Искра Благоева започва да работи върху поредицата още през 2015 г., но сега картините могат да се видят за пръв път в общо пространство, заедно с току що завършените „Лилит и Ева разиграват Адам на комар” и „Да покриеш гениталиите си с листа не е достатъчно” (Covering Your Genitals With Leaves Is Not Enough).

Няма тренд в съвременната живопис, към който почеркът на Искра Благоева да може да бъде отнесен. Още по времето на следването й в Университета за приложни изкуства във Виена тя установява похват на рисуване, който не прилича на нищо, което е модерно, добре прието или се продава лесно. Методът й на живописване може да се определи по-скоро като „графичен” и да се свърже с изкуството на Изтока. Не спазва техническите правила за изграждане на композиция, полагане на боите или позиционирането на платното върху статива. Рисува женски лица така както се полага грим. Използва осветлението при експониране на изложба, като че ли осветява будоар. Когато в работата с обекти й се налага да изреже нещо, ползва скалпел, разказва Даниела Радева.

Независимо дали прави живопис или други видове изкуства, Искра Благоева работи с широк набор от символи, свързващи различни етапи на световната култура. Тези символи идват от сексуално разкрепостената, но и допускаща крайна жестокост антична митология или от средновековната религиозност, отговорна за загубата на много от женските права. Ползва и символи на съвременността – идващи от модата, отегчението, отчуждението, от бързия начин на живот и недостига на духовност. Събирайки на едно място всички тези препратки, Искра Благоева от дълго време развива и поддържа темата за правата на жените, която остава актуална, независимо от прогреса на света и независимо от трите или четири вълни в развитието на феминизма. Но Искра Благоева се отличава от мнозинството художнички активистки, които дума по дума превеждат феминисткото учение в образ. Тя надгражда смисъл и дава принос като че ли прави дисертация. Правата на жените в работата й са преувеличени – нейните персонажи не просто имат права, но имат повече отколкото се полага извън света на изкуството, който обитават. Те могат да се сърдят, да изпадат в истерия и да отмъщават. Могат да бъдат „кучки“ и няма закон, който да им вмени вина за това.



В работите на Искра Благоева има скрити препратки към живота на художничката – хазартът, японската култура, годежните пръстени и др. Когато става дума за творчеството й би трябвало изразът „вторият пол“ да се отнася до пола на мъжете – нейната територия, нейните правила. От вътрешната страна на долната й устна има татуирана думата „сука“. Във фитнеса тя е най-вероятно единственият художник и сред двата пола, който прави специални упражнения за фината механика на дясната китка, за да поддържа ръката си уверена. В работите си не използва изображения на среден пръст, защото е ужасно клише и е мачистки жест. Среден пръст може да се покаже във Фейсбук, но никога върху картини. Заменя го с жеста на хванатия между показалеца и средния пръст палец и го установява като „новото черно”.

Изложбата ще бъде открита в 19 часа на 21 ноември таи година във варненската галерия Contemporary Space. Може да бъде разгледана до 14 декември 2019 г.