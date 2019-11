Американската сърдечна асоциация награди д-р Явор Пейчев

Д-р Явор Пейчев, главен асистент в Първа катедра по вътрешни болести на МУ – Варна и кардиолог към клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“, участва на конгреса на American Heart Association, Scientific Sessions във Филаделфия, Пенсилвания, САЩ, който се проведе в периода 16-18 ноември 2019 г.

Д-р Пейчев е удостоен с награда за най-високо класиран научен абстракт – отличителен сертификат и лента „International Scholar“, на името на Paul Dudley White, един от основателите на American Heart Association. Авторът е отличен с наградата по време на научната сесия – „Paul Dudley White International Lecture and Session“, модерирана от президента на American Heart Association, Robert Harrington, MD, FAHA.

На конгреса той представи научната работа “Coexistent Arterial Hypertension In Patients With Severe Isolated Calcific Aortic Stenosis Is Associated With Worse Long-term Survival After Surgical Aortic Valve Replacement”.