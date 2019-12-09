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    21:19 | 9 декември | 2019
         от  ВарнаУтре Спорт
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    Щангистът Стефчо Христов е №1 на Спортното училище за 2019 г.
    21:19 | 9 декември | 2019
         от  ВарнаУтре Спорт
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    Баскетболисти са отбор на годината

    Щангистът Стефчо Христов бе избран за Спортист №1 за 2019 г. на варненското Спортно училище “Георги Бенковски.

    Единайсетокласникът, който е възпитаник на треньора Живко Николов, изпраща много силна година. Най-големият му успех в нея е световната титла за кадети до 17 години в категория до 102 килограма в Лас Вегас, САЩ. Освен това той е неколкократен първенец от държавните първенства за мъже. Стефчо отсъства от церемонията по награждаването, тъй като е на тренировъчен лагер София преди европейското първенство в Израел.

    За отбор на годината бяха определени баскетболистите на Черно море Тича с треньор Кирил Петров, които взеха Купата на България за юноши старша възраст и станаха втори в държавното първенство. В състава са Мартин Стефанов, Александър Кръстев, Михаил Молдов, Берк Мехмед, Ангел Софрониев, Венцислав Павлов, Велизар Велиев и Александър Тодоров.

    Сред номинираните за Спортист на годината на школото бяха:

    Айредин Хюсеин – 10 клас,

    Балканско първенство кадети до 18 г., кат 55 кг. – III място

    Държавен личен отборен шампионат кадети, кат до 55 кг – II място

    Държавено личено първенство кадсети, кат до 55 кг – III място

    Денис Демиров – 12 клас, борба класически стил

    Балканско първенство юноши до 20 г., кат 55 кг. – II място

    Държавен личен отборен шампионат,юноши до 20 г., кат до 55 кг – I място

    Държавено личено първенство юноши, кат до 52 кг – III място

    Треньор на двамата състезатели е Светлозар Стоянов.

    Христо Христов – 12 клас, вдигане тежести

    Треньор на състезателя е Живко Николов.

    Христо отсъства на тренировъчен лагер в гр.София- подготовка за квалификационнен турнир в Катар

    Световно първенство юноши, категория до 109 кг /изхвърляне/ – III място Европейско първенство юноши до 20 г, 109 кг. двубой – I място

    / изхвърляне – I място, изтласкване – I място/

    Държавено лично първенство мъже категория + 109 кг. двубой – I място

    / изхвърляне – I място, изтласкване – I място/

    Държавно личнo отборно първенство мъже, кат.+ 109 кг. двубой – II място

    / изхвърляне – I място, изтласкване – II място /

    Държавно личнo отборно първенство мъже, кат.+ 109 кг. двубой – I място

    / изхвърляне – I място, изтласкване – I място /

    МТ “Милен Добрев”, за мъже – система Синклер – II място

    Теодор Христов – завършил, кикбокс

    Треньор на състезателя е Красимир Кирилов

    Европейско първенство, К1, кадети, кат. до 75 кг. – III място

    Световното първенство мъже К1 до 71 кг. – III място

    Интерконтинентален шампион на веригата WFK, кат.72,5 кг

    Държавно лично първенство мъже К1, кат. до 75 кг – I място

    Еркан Низам, 11 клас – лека атлетика с треньор Крум Крумов

    Балканско първенство, юноши до 18 г. стипълчейз 2000 м. – III място

    Национален шампионат, зала , юноши до 18 г. – 1500 м – III място

    Национален шампионат до 20 г,юноши старша възраст-3000м с препятствия -I място

    Национален шампионат юноши младша възраст до 18 г.2000м с препятствия-I място

    Национален шампионат юноши младша възраст до 18 г.800м – II място

    Национален шампионат крос – кънтри до 20 г. – 6000 м. крос – кънтри – I място

    Симеон Стоянов – 12 клас , лека атлетика

    Треньор на състезателя Руслан Грозданов

    Балканско първенство, юноши до 20 г. – 4 х 400 м. – III място

    Национален шампионат до 20 г,юноши старша възраст-400м с препятствия -I място

    Национален шампионат до 20 г,юноши старша възраст – 4 х 400 м. – III място
    Василики Кадоглу– 11 клас, плуване с треньор Гергана Василева

    Световна купа в открити води жени, 10 000 м – 43-то място

    Европейска купа в открити води жени, 10 000 м – 33-то място

    Национален шампионат жени 1500м свободен стил – I място

    Плувен маратон “Археология” жени 2 000 м – I място

    79-ти международен плувен маратон “Галата – Варна” жени, 4 400 м. – I място

    11-ти плувен маратон “Несебър” жени, 1 200 м – I място

    20-ти международен плувен маратон “Поречки делфин” жени, 5 000 м – I място

    Международен плувен маратон “Swim to Fight Cancer” жени 2 500 м – I място

    44-ти международен плувен маратон “Фарос” жени 16 000 м – II място

    21-ви международен плувен маратон “Света Ефемия” жени 4 500 м – I място Държавно отборно първенство жени

    4 х 200 м свободен стил – I място

    4 х 100 м. съчетано – III място

    Държавно лично отборно първенство жени

    1 500 м свободен стил – I място

    4 х 200 м свободен стил – I място

    4 х 100 м. съчетано – II място

    Държавно отборно първенство девойки старша възраст

    100 м делфин – I място
    Радослав Рачев – 12 клас, спортна гимнастика

    с треньор Сергей Стоянов

    Държавно лично отборно първенство мъже

    многобой – I място

    прескок – I място

    висилка – I място

    кон с гривни – II място

    отборно – I място

    Държавно лично отборно първенство за Купи‘‘Република България‘‘ мъже

    кон с гривни – II място

    отборно – II място

    Пьотр Нестеров – 10 клас, тенис с треньор Кристиян Илиев

    Европейски зимни отборни купи- VII място

    Троен Републикански Шампион на България до 16 години -сингъл/двойки/смесени двойки
    Европейско лично първенство до 16 год. – V място индивидуално

    – V място двойки
    Европейски летни отборни купи – VII място
    Турнир ITF V категория в Скопие (Македония) – I място индивидуално

    – II място двойки
    Турнир ITF IV категория Скопие(Македония) – двоен шампион на сингъл и на двойки
    Турнир от календара на ATP-II място мъже на двойки с награден фонд 15 000 долара
    Турнир ITF III категория /Хърватска/- I място индивидуално и II място двойки

    Турнир ITF II категория – I място на двойки

    В началото на 2019година 16 годишния, Пьотър заемаше 1100 място.

    През новата 2020 год. ще започне в първите 80 на световната ранглиста до 18 годишна възраст.
    Това класиране дава възможност в края на декември 2019 г. Нестеров да участва за първи път на турнир от големия шлем за юноши до 18 години в Мелбърн (Австралия)

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