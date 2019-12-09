Щангистът Стефчо Христов е №1 на Спортното училище за 2019 г.

Баскетболисти са отбор на годината

Щангистът Стефчо Христов бе избран за Спортист №1 за 2019 г. на варненското Спортно училище “Георги Бенковски.

Единайсетокласникът, който е възпитаник на треньора Живко Николов, изпраща много силна година. Най-големият му успех в нея е световната титла за кадети до 17 години в категория до 102 килограма в Лас Вегас, САЩ. Освен това той е неколкократен първенец от държавните първенства за мъже. Стефчо отсъства от церемонията по награждаването, тъй като е на тренировъчен лагер София преди европейското първенство в Израел.

За отбор на годината бяха определени баскетболистите на Черно море Тича с треньор Кирил Петров, които взеха Купата на България за юноши старша възраст и станаха втори в държавното първенство. В състава са Мартин Стефанов, Александър Кръстев, Михаил Молдов, Берк Мехмед, Ангел Софрониев, Венцислав Павлов, Велизар Велиев и Александър Тодоров.

Сред номинираните за Спортист на годината на школото бяха:

Айредин Хюсеин – 10 клас,

Балканско първенство кадети до 18 г., кат 55 кг. – III място

Държавен личен отборен шампионат кадети, кат до 55 кг – II място

Държавено личено първенство кадсети, кат до 55 кг – III място

Денис Демиров – 12 клас, борба класически стил

Балканско първенство юноши до 20 г., кат 55 кг. – II място

Държавен личен отборен шампионат,юноши до 20 г., кат до 55 кг – I място

Държавено личено първенство юноши, кат до 52 кг – III място

Треньор на двамата състезатели е Светлозар Стоянов.

Христо Христов – 12 клас, вдигане тежести

Треньор на състезателя е Живко Николов.

Христо отсъства на тренировъчен лагер в гр.София- подготовка за квалификационнен турнир в Катар

Световно първенство юноши, категория до 109 кг /изхвърляне/ – III място Европейско първенство юноши до 20 г, 109 кг. двубой – I място

/ изхвърляне – I място, изтласкване – I място/

Държавено лично първенство мъже категория + 109 кг. двубой – I място

/ изхвърляне – I място, изтласкване – I място/

Държавно личнo отборно първенство мъже, кат.+ 109 кг. двубой – II място

/ изхвърляне – I място, изтласкване – II място /

Държавно личнo отборно първенство мъже, кат.+ 109 кг. двубой – I място

/ изхвърляне – I място, изтласкване – I място /

МТ “Милен Добрев”, за мъже – система Синклер – II място

Теодор Христов – завършил, кикбокс

Треньор на състезателя е Красимир Кирилов

Европейско първенство, К1, кадети, кат. до 75 кг. – III място

Световното първенство мъже К1 до 71 кг. – III място

Интерконтинентален шампион на веригата WFK, кат.72,5 кг

Държавно лично първенство мъже К1, кат. до 75 кг – I място

Еркан Низам, 11 клас – лека атлетика с треньор Крум Крумов

Балканско първенство, юноши до 18 г. стипълчейз 2000 м. – III място

Национален шампионат, зала , юноши до 18 г. – 1500 м – III място

Национален шампионат до 20 г,юноши старша възраст-3000м с препятствия -I място

Национален шампионат юноши младша възраст до 18 г.2000м с препятствия-I място

Национален шампионат юноши младша възраст до 18 г.800м – II място

Национален шампионат крос – кънтри до 20 г. – 6000 м. крос – кънтри – I място

Симеон Стоянов – 12 клас , лека атлетика

Треньор на състезателя Руслан Грозданов

Балканско първенство, юноши до 20 г. – 4 х 400 м. – III място

Национален шампионат до 20 г,юноши старша възраст-400м с препятствия -I място

Национален шампионат до 20 г,юноши старша възраст – 4 х 400 м. – III място

Василики Кадоглу– 11 клас, плуване с треньор Гергана Василева

Световна купа в открити води жени, 10 000 м – 43-то място

Европейска купа в открити води жени, 10 000 м – 33-то място

Национален шампионат жени 1500м свободен стил – I място

Плувен маратон “Археология” жени 2 000 м – I място

79-ти международен плувен маратон “Галата – Варна” жени, 4 400 м. – I място

11-ти плувен маратон “Несебър” жени, 1 200 м – I място

20-ти международен плувен маратон “Поречки делфин” жени, 5 000 м – I място

Международен плувен маратон “Swim to Fight Cancer” жени 2 500 м – I място

44-ти международен плувен маратон “Фарос” жени 16 000 м – II място

21-ви международен плувен маратон “Света Ефемия” жени 4 500 м – I място Държавно отборно първенство жени

4 х 200 м свободен стил – I място

4 х 100 м. съчетано – III място

Държавно лично отборно първенство жени

1 500 м свободен стил – I място

4 х 200 м свободен стил – I място

4 х 100 м. съчетано – II място

Държавно отборно първенство девойки старша възраст

100 м делфин – I място

Радослав Рачев – 12 клас, спортна гимнастика

с треньор Сергей Стоянов

Държавно лично отборно първенство мъже

многобой – I място

прескок – I място

висилка – I място

кон с гривни – II място

отборно – I място

Държавно лично отборно първенство за Купи‘‘Република България‘‘ мъже

кон с гривни – II място

отборно – II място

Пьотр Нестеров – 10 клас, тенис с треньор Кристиян Илиев

Европейски зимни отборни купи- VII място

Троен Републикански Шампион на България до 16 години -сингъл/двойки/смесени двойки

Европейско лично първенство до 16 год. – V място индивидуално

– V място двойки

Европейски летни отборни купи – VII място

Турнир ITF V категория в Скопие (Македония) – I място индивидуално

– II място двойки

Турнир ITF IV категория Скопие(Македония) – двоен шампион на сингъл и на двойки

Турнир от календара на ATP-II място мъже на двойки с награден фонд 15 000 долара

Турнир ITF III категория /Хърватска/- I място индивидуално и II място двойки

Турнир ITF II категория – I място на двойки

В началото на 2019година 16 годишния, Пьотър заемаше 1100 място.

През новата 2020 год. ще започне в първите 80 на световната ранглиста до 18 годишна възраст.

Това класиране дава възможност в края на декември 2019 г. Нестеров да участва за първи път на турнир от големия шлем за юноши до 18 години в Мелбърн (Австралия)