Щангистът Стефчо Христов е №1 на Спортното училище за 2019 г.

Баскетболисти са отбор на годината
Щангистът Стефчо Христов бе избран за Спортист №1 за 2019 г. на варненското Спортно училище “Георги Бенковски.
Единайсетокласникът, който е възпитаник на треньора Живко Николов, изпраща много силна година. Най-големият му успех в нея е световната титла за кадети до 17 години в категория до 102 килограма в Лас Вегас, САЩ. Освен това той е неколкократен първенец от държавните първенства за мъже. Стефчо отсъства от церемонията по награждаването, тъй като е на тренировъчен лагер София преди европейското първенство в Израел.
За отбор на годината бяха определени баскетболистите на Черно море Тича с треньор Кирил Петров, които взеха Купата на България за юноши старша възраст и станаха втори в държавното първенство. В състава са Мартин Стефанов, Александър Кръстев, Михаил Молдов, Берк Мехмед, Ангел Софрониев, Венцислав Павлов, Велизар Велиев и Александър Тодоров.
Сред номинираните за Спортист на годината на школото бяха:
Айредин Хюсеин – 10 клас,
Балканско първенство кадети до 18 г., кат 55 кг. – III място
Държавен личен отборен шампионат кадети, кат до 55 кг – II място
Държавено личено първенство кадсети, кат до 55 кг – III място
Денис Демиров – 12 клас, борба класически стил
Балканско първенство юноши до 20 г., кат 55 кг. – II място
Държавен личен отборен шампионат,юноши до 20 г., кат до 55 кг – I място
Държавено личено първенство юноши, кат до 52 кг – III място
Треньор на двамата състезатели е Светлозар Стоянов.
Христо Христов – 12 клас, вдигане тежести
Треньор на състезателя е Живко Николов.
Христо отсъства на тренировъчен лагер в гр.София- подготовка за квалификационнен турнир в Катар
Световно първенство юноши, категория до 109 кг /изхвърляне/ – III място Европейско първенство юноши до 20 г, 109 кг. двубой – I място
/ изхвърляне – I място, изтласкване – I място/
Държавено лично първенство мъже категория + 109 кг. двубой – I място
/ изхвърляне – I място, изтласкване – I място/
Държавно личнo отборно първенство мъже, кат.+ 109 кг. двубой – II място
/ изхвърляне – I място, изтласкване – II място /
Държавно личнo отборно първенство мъже, кат.+ 109 кг. двубой – I място
/ изхвърляне – I място, изтласкване – I място /
МТ “Милен Добрев”, за мъже – система Синклер – II място
Теодор Христов – завършил, кикбокс
Треньор на състезателя е Красимир Кирилов
Европейско първенство, К1, кадети, кат. до 75 кг. – III място
Световното първенство мъже К1 до 71 кг. – III място
Интерконтинентален шампион на веригата WFK, кат.72,5 кг
Държавно лично първенство мъже К1, кат. до 75 кг – I място
Еркан Низам, 11 клас – лека атлетика с треньор Крум Крумов
Балканско първенство, юноши до 18 г. стипълчейз 2000 м. – III място
Национален шампионат, зала , юноши до 18 г. – 1500 м – III място
Национален шампионат до 20 г,юноши старша възраст-3000м с препятствия -I място
Национален шампионат юноши младша възраст до 18 г.2000м с препятствия-I място
Национален шампионат юноши младша възраст до 18 г.800м – II място
Национален шампионат крос – кънтри до 20 г. – 6000 м. крос – кънтри – I място
Симеон Стоянов – 12 клас , лека атлетика
Треньор на състезателя Руслан Грозданов
Балканско първенство, юноши до 20 г. – 4 х 400 м. – III място
Национален шампионат до 20 г,юноши старша възраст-400м с препятствия -I място
Национален шампионат до 20 г,юноши старша възраст – 4 х 400 м. – III място
Василики Кадоглу– 11 клас, плуване с треньор Гергана Василева
Световна купа в открити води жени, 10 000 м – 43-то място
Европейска купа в открити води жени, 10 000 м – 33-то място
Национален шампионат жени 1500м свободен стил – I място
Плувен маратон “Археология” жени 2 000 м – I място
79-ти международен плувен маратон “Галата – Варна” жени, 4 400 м. – I място
11-ти плувен маратон “Несебър” жени, 1 200 м – I място
20-ти международен плувен маратон “Поречки делфин” жени, 5 000 м – I място
Международен плувен маратон “Swim to Fight Cancer” жени 2 500 м – I място
44-ти международен плувен маратон “Фарос” жени 16 000 м – II място
21-ви международен плувен маратон “Света Ефемия” жени 4 500 м – I място Държавно отборно първенство жени
4 х 200 м свободен стил – I място
4 х 100 м. съчетано – III място
Държавно лично отборно първенство жени
1 500 м свободен стил – I място
4 х 200 м свободен стил – I място
4 х 100 м. съчетано – II място
Държавно отборно първенство девойки старша възраст
100 м делфин – I място
Радослав Рачев – 12 клас, спортна гимнастика
с треньор Сергей Стоянов
Държавно лично отборно първенство мъже
многобой – I място
прескок – I място
висилка – I място
кон с гривни – II място
отборно – I място
Държавно лично отборно първенство за Купи‘‘Република България‘‘ мъже
кон с гривни – II място
отборно – II място
Пьотр Нестеров – 10 клас, тенис с треньор Кристиян Илиев
Европейски зимни отборни купи- VII място
Троен Републикански Шампион на България до 16 години -сингъл/двойки/смесени двойки
Европейско лично първенство до 16 год. – V място индивидуално
– V място двойки
Европейски летни отборни купи – VII място
Турнир ITF V категория в Скопие (Македония) – I място индивидуално
– II място двойки
Турнир ITF IV категория Скопие(Македония) – двоен шампион на сингъл и на двойки
Турнир от календара на ATP-II място мъже на двойки с награден фонд 15 000 долара
Турнир ITF III категория /Хърватска/- I място индивидуално и II място двойки
Турнир ITF II категория – I място на двойки
В началото на 2019година 16 годишния, Пьотър заемаше 1100 място.
През новата 2020 год. ще започне в първите 80 на световната ранглиста до 18 годишна възраст.
Това класиране дава възможност в края на декември 2019 г. Нестеров да участва за първи път на турнир от големия шлем за юноши до 18 години в Мелбърн (Австралия)
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