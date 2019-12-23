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    16:25 | 23 декември | 2019
         от  ВарнаУтре
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    Откриват специалност “Мехатроника” във Висшето военноморско училище “Никола Вапцаров” – ВарнаМного успешни са новите учебни програми на Висшето военноморско училище “Никола Вапцаров” във Варна – военната специалност “кибероперации” и гражданската “киберсигурност”. Това заяви във Варна началникът на учебното заведение флотилен адмирал проф. д-р Боян Медникаров. Той посочи, че интерес към обучението по киберсигурност са проявили от най-голямата българска банка. Морското училище започва и обучение по новата специалност “мехатроника” със съдействието на Института по роботика към БАН, Полският високотехнологичен университет и Военноморската академия в Анаполис, САЩ, съобщи проф. Медникаров.
    16:25 | 23 декември | 2019
         от  ВарнаУтре
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    ©Varnautre.bg
    ©Varnautre.bg

    Много успешни са новите учебни програми на Висшето военноморско училище “Никола Вапцаров” във Варна – военната специалност “кибероперации” и гражданската “киберсигурност”.

    Това заяви във Варна началникът на учебното заведение флотилен адмирал проф. д-р Боян Медникаров.

    Той посочи, че интерес към обучението по киберсигурност са проявили от най-голямата българска банка.

    Морското училище започва и обучение по новата специалност “мехатроника” със съдействието на Института по роботика към БАН, Полският високотехнологичен университет и Военноморската академия в Анаполис, САЩ, съобщи проф. Медникаров.

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