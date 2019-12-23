Много успешни са новите учебни програми на Висшето военноморско училище “Никола Вапцаров” във Варна – военната специалност “кибероперации” и гражданската “киберсигурност”.
Това заяви във Варна началникът на учебното заведение флотилен адмирал проф. д-р Боян Медникаров.
Той посочи, че интерес към обучението по киберсигурност са проявили от най-голямата българска банка.
Морското училище започва и обучение по новата специалност “мехатроника” със съдействието на Института по роботика към БАН, Полският високотехнологичен университет и Военноморската академия в Анаполис, САЩ, съобщи проф. Медникаров.
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