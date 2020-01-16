Още един избяга от Спартак

Нападателят Румен е осмият футболист, който напусна Спартак. Той ще се концентрира изцяло върху работата си в своята детска школа, но ако му се отдаде възможност, може да поиграе напролет в друг тим от втория или третия ешелон.
Както е известно, до този момент с отбора се разделиха също Иван Иванов, Иван Пенев, Иво Иванов, Тони Костадинов, Боян Илиев, Васко Боев и Филип Колев.
Засега новите попълнения са перспективни момчета от „В” групите, тъй като ръководството обяви, че подмладява тотално тима.
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