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    10:55 | 16 януари | 2020
         от  ВарнаУтре Спорт
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    Още един избяга от Спартак
    10:55 | 16 януари | 2020
         от  ВарнаУтре Спорт
    Facebook Google Twitter LinkedIn Reddit
    Снимка: Спортал
    Снимка: Спортал

    Нападателят Румен е осмият футболист, който напусна Спартак. Той ще се концентрира изцяло върху работата си в своята детска школа, но ако му се отдаде възможност, може да поиграе напролет в друг тим от втория или третия ешелон.

    Както е известно, до този момент с отбора се разделиха също Иван Иванов, Иван Пенев, Иво Иванов, Тони Костадинов, Боян Илиев, Васко Боев и Филип Колев.

    Засега новите попълнения са перспективни момчета от „В” групите, тъй като ръководството обяви, че подмладява тотално тима.

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